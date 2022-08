El furor de los "ecosexuales": obtienen placer disfrutando de los elementos de la naturaleza

Este movimiento surge de la idea de dos artistas estadounidenses, Beth Stephens y Annie Sprinkle, quienes introdujeron la eco sexualidad en el 2008, creando un movimiento tiempo después en el 2011. Una mezcla entre arte, ecologismo y sexo.

Quienes forman parte del movimiento celebran matrimonios con ceremonias y rituales en honor a la tierra, los árboles, las flores, el cielo, el sol o la luna, entre otros. El común denominador de estos activistas es que "la naturaleza acoge, alimenta y proporciona amor".

ecosexual.mp4

Según los ecosexuales, se trata de cuidar la naturaleza y rendirle poesía:

"Sería tomar conciencia de nuestro entorno y de cómo este es realmente sexy y excitante: el acariciar un musgo húmedo, el mirar como sube la marea y golpea contra las rocas, el masturbarse sobre una roca caliente, notar el calor de la arena ardiente sobre tu espalda", narra Elena/Urko, activista del colectivo Post-Op y considerada ecosexual.

Esta inclinación sexual también consiste en elegir pareja o tener relaciones con otra persona respetuosa con el medio ambiente, así como tratar de mantener relaciones o encuentros sexuales que no dañen al entorno.

Por su parte, Greenpeace ya elaboró un decálogo de prácticas sexuales amigables con la naturaleza o 'ecofriendly', en el que incluyeron algunos consejos para un encuentro sexual que no afecte al medio ambiente como: hacerlo con la luz apagada, compartir ducha o usar afrodisíacos orgánicos, por mencionar algunos.

Desde la creación de este movimiento, ecosex, la pareja fundadora se ha casado con la tierra iniciando una ruta haciendo promoción, conferencias y ha rodado un documental llamado, aquí vienen los eco sexuales "Here come the ecosexuals", en el que hablan de "un encuentro entre el arte, la teoría, la práctica y el activismo:

"Abrazamos los árboles sin pudor, masajeamos las tierra con los pies y hablamos eróticamente a las plantas. Nadamos desnudos, somos adoradores del sol y observadores de las estrellas", relatan.