Cómo subir la Libreta AUH de ANSES desde el celular

Si sos titular, enterate cómo podés completar la presentación desde Mi ANSES para recuperar el porcentaje retenido durante 2025.

La presentación de la Libreta AUH permite acreditar los controles requeridos y recuperar el 20% retenido de la prestación correspondiente a 2025.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la documentación obligatoria correspondiente al período anterior y acceder al dinero que se retuvo de manera mensual.

La gestión permite recuperar hasta $188.069 por cada hijo menor de 18 años y hasta $893.658 por cada hijo con discapacidad , según la cantidad de meses durante los cuales se haya cobrado la prestación en 2025 y las condiciones particulares de cada beneficiario.

El procedimiento puede realizarse mediante Mi ANSES desde un celular. Para completar la presentación, es necesario descargar el formulario, obtener las certificaciones correspondientes y cargar una imagen clara del documento una vez que esté completo.

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social . Dentro de la plataforma, el titular debe buscar la sección correspondiente a la Libreta y consultar si tiene información pendiente de acreditar.

El sistema permite generar y descargar el formulario que deberá ser presentado ante las instituciones correspondientes. El documento utilizado para esta gestión es el Formulario PS 1.47 , que incluye los datos del titular y del niño o adolescente.

Una vez descargado, el archivo debe imprimirse para poder completar las certificaciones requeridas. Antes de continuar con el trámite, es importante verificar que los datos personales incluidos en el formulario sean correctos y que corresponda al período que se desea acreditar.

Dónde hacer firmar los controles médicos y la asistencia escolar

La parte correspondiente a los controles de salud y vacunación debe ser completada por un profesional o establecimiento de salud autorizado. Allí se certifica que el niño o adolescente cumplió con los controles médicos requeridos y con el calendario de vacunación correspondiente.

En el caso de los beneficiarios que tengan hijos de entre 5 y 17 años, también debe acreditarse la asistencia a clases. Esta certificación debe ser completada por la institución educativa a la que concurre el estudiante.

Cuando todas las secciones estén completas, el formulario debe contar con las firmas y sellos necesarios. Revisar este punto antes de cargar la documentación puede evitar rechazos o pedidos de corrección durante el proceso de aprobación.

AUH ANSES.

Cómo sacar la foto correctamente para evitar demoras en la aprobación

Una vez que el formulario esté completo, el titular deberá tomar una fotografía con su teléfono celular para cargarla en Mi ANSES. La imagen debe permitir visualizar todo el documento y garantizar que los datos puedan leerse con claridad.

Es recomendable colocar la Libreta sobre una superficie plana y utilizar un lugar con buena iluminación. La fotografía no debe estar borrosa, oscura, recortada ni contener reflejos que impidan observar las firmas, sellos y certificaciones.

Después de tomar la imagen, se debe ingresar nuevamente a Mi ANSES y seleccionar la opción “Subir Libreta”. Antes de confirmar el envío, conviene comprobar que el archivo corresponda al formulario completo y que la información sea legible para evitar demoras en la revisión.

¿Cuánto tarda ANSES en acreditar el 20% retenido?

Una vez que la documentación es enviada, ANSES debe revisar y aprobar la presentación. El pago del dinero retenido se realiza después de que el organismo confirma que la Libreta cumple con los requisitos establecidos.

Según la información disponible sobre el trámite, el monto correspondiente al 20% retenido puede acreditarse dentro de los 60 días posteriores a la aprobación. El plazo comienza a contarse una vez que la presentación es aceptada y no necesariamente desde el día en que el formulario fue cargado.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que el titular recibe habitualmente la asignación. Por este motivo, una vez aprobada la Libreta no es necesario realizar un segundo trámite para solicitar el pago del monto acumulado.