ANSES aplicará un aumento del 2,9% en todas sus prestaciones a partir de abril 2026

El ANSES actualizará todas sus prestaciones porque se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de febrero.

El aumento va a alcanzar a todas las prestaciones sociales administradas por el organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió aplicar un aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales , luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), diera a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) de febrero .

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La actualización va a impactar en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares del SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH) . El ajuste está bajo el esquema de movilidad vigente, el cual establece actualizaciones mensuales tomando la variación del IPC como guía.

Por lo tanto, los montos van a volver a actualizarse en el cuarto mes del año, además de que los jubilados y pensionados que cobran la mínima o tienen ingresos bajos, van a poder seguir gozando del bono de 70.000 pesos .

La inflación durante el mes de febrero se mantuvo en un 2,9%, que estuvo por encima de lo que esperaba el mercado. Aunque se trata de un mes corto, fue el noveno consecutivo en el que la inflación no se desacelera y esto provoca que se aleje la posibilidad de que la inflación arranque con 0% en julio o agosto, como había predicho el presidente Javier Milei.

El índice acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1% , al igual que los Regulados, que saltaron al 4,3%, impulsados por el aumento de tarifas de gas, agua y electricidad.

La inflación en la Ciudad se aceleró al 2,6% en febrero (en 12 meses subió al 26,3%)

Entre los rubros que registraron mayores subas estuvieron: vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de más del 6,8%, causado por las subas en las tarifas de servicios públicos.

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba del 3,3%, causada por el aumento de la carne y derivados. Por otro lado, las frutas y verduras registraron una pequeña baja debido a los factores estacionales. Los productos estacionales cayeron 1,3%, mientras que las bebidas alcohólicas y tabaco registraron una suba del 0,6% y prendas de vestir no presentaron aumentos durante todo el mes.

ANSES prepara un aumento para todas sus prestaciones

A causa del incremento del 2,9%, los montos de las distintas prestaciones que paga ANSES se actualizarán desde abril.

ANSES computadora

En el caso de las jubilaciones, la mínima pasará de $369.600,88 a $380.319,31. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total será de $450.319,31. Por su parte, el haber máximo se subirá de $2.487.063,95 a $2.559.188,80.

La actualización también impactará en otras prestaciones previsionales:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): subirá de $295.680,70 a $304.255,44 . Con el bono, el total será de $374.255,44.

Pensiones no contributivas por discapacidad: va a pasar de $258.720,62 a $266.223,52. Con el bono, el total llegará a $336.223,52.

Pensiones no contributivas por vejez: también subirán a $266.223,52, con un total de $336.223,52 con el refuerzo.

Pensiones para madres de siete hijos: aumentarán de $369.600,88 a $380.319,31, alcanzando los $450.319,31 con el bono.

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El aumento también se les va a aplicar a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para los beneficiarios que estén en el primer rango de ingresos, los valores quedarán de la siguiente manera:

Asignación por hijo: subirá de $66.414 a $68.341 .

Asignación por hijo con discapacidad : pasará de $216.240 a $222.511 .

Prenatal: se elevará de $66.414 a $68.341 .

Pago único por nacimiento: aumentará de $77.414 a $79.660 .

Asignación por adopción: subirá de $462.845 a $476.268 .

Pago único por matrimonio: pasará de $115.913 a $119.275 .

Asignación por cónyuge: aumentará de $16.113 a $16.581.

También se actualizarán los topes de ingresos para acceder a estas asignaciones. El límite individual pasará de $2.722.595 a $2.801.551, mientras que el tope familiar subirá de $5.445.190 a $5.603.101.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá el aumento.

El monto por menor de edad pasará de $132.814 a $136.666. Pero ANSES retiene el 20% del beneficio, por lo que el pago mensual será de $109.332,80. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto pasará de $432.461 a $445.003, con un pago directo de $356.002,40 después de la retención.

El aumento también impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que pasará de $50.094 a $51.547 desde abril y en las provincias de la Patagonia, se continuará aplicando el extra por zona desfavorable.