La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) decidió aplicar un aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), diera a conocer el Índice de precios al consumidor (IPC) de febrero.
ANSES aplicará un aumento del 2,9% en todas sus prestaciones a partir de abril 2026
El ANSES actualizará todas sus prestaciones porque se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor de febrero.
-
ANSES: de cuánto será la jubilación mínima de abril 2026 con el nuevo aumento
-
No es le bono ni el aumento: la ayuda extra de ANSES a los jubilados
La actualización va a impactar en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares del SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH). El ajuste está bajo el esquema de movilidad vigente, el cual establece actualizaciones mensuales tomando la variación del IPC como guía.
Por lo tanto, los montos van a volver a actualizarse en el cuarto mes del año, además de que los jubilados y pensionados que cobran la mínima o tienen ingresos bajos, van a poder seguir gozando del bono de 70.000 pesos.
Inflación de febrero 2026
La inflación durante el mes de febrero se mantuvo en un 2,9%, que estuvo por encima de lo que esperaba el mercado. Aunque se trata de un mes corto, fue el noveno consecutivo en el que la inflación no se desacelera y esto provoca que se aleje la posibilidad de que la inflación arranque con 0% en julio o agosto, como había predicho el presidente Javier Milei.
El índice acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%, al igual que los Regulados, que saltaron al 4,3%, impulsados por el aumento de tarifas de gas, agua y electricidad.
Entre los rubros que registraron mayores subas estuvieron: vivienda, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de más del 6,8%, causado por las subas en las tarifas de servicios públicos.
El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba del 3,3%, causada por el aumento de la carne y derivados. Por otro lado, las frutas y verduras registraron una pequeña baja debido a los factores estacionales. Los productos estacionales cayeron 1,3%, mientras que las bebidas alcohólicas y tabaco registraron una suba del 0,6% y prendas de vestir no presentaron aumentos durante todo el mes.
ANSES prepara un aumento para todas sus prestaciones
A causa del incremento del 2,9%, los montos de las distintas prestaciones que paga ANSES se actualizarán desde abril.
En el caso de las jubilaciones, la mínima pasará de $369.600,88 a $380.319,31. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total será de $450.319,31. Por su parte, el haber máximo se subirá de $2.487.063,95 a $2.559.188,80.
La actualización también impactará en otras prestaciones previsionales:
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): subirá de $295.680,70 a $304.255,44. Con el bono, el total será de $374.255,44.
-
Pensiones no contributivas por discapacidad: va a pasar de $258.720,62 a $266.223,52. Con el bono, el total llegará a $336.223,52.
-
Pensiones no contributivas por vejez: también subirán a $266.223,52, con un total de $336.223,52 con el refuerzo.
Pensiones para madres de siete hijos: aumentarán de $369.600,88 a $380.319,31, alcanzando los $450.319,31 con el bono.
El aumento también se les va a aplicar a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Para los beneficiarios que estén en el primer rango de ingresos, los valores quedarán de la siguiente manera:
-
Asignación por hijo: subirá de $66.414 a $68.341.
Asignación por hijo con discapacidad: pasará de $216.240 a $222.511.
Prenatal: se elevará de $66.414 a $68.341.
Pago único por nacimiento: aumentará de $77.414 a $79.660.
Asignación por adopción: subirá de $462.845 a $476.268.
Pago único por matrimonio: pasará de $115.913 a $119.275.
Asignación por cónyuge: aumentará de $16.113 a $16.581.
También se actualizarán los topes de ingresos para acceder a estas asignaciones. El límite individual pasará de $2.722.595 a $2.801.551, mientras que el tope familiar subirá de $5.445.190 a $5.603.101.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá el aumento.
El monto por menor de edad pasará de $132.814 a $136.666. Pero ANSES retiene el 20% del beneficio, por lo que el pago mensual será de $109.332,80. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto pasará de $432.461 a $445.003, con un pago directo de $356.002,40 después de la retención.
El aumento también impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que pasará de $50.094 a $51.547 desde abril y en las provincias de la Patagonia, se continuará aplicando el extra por zona desfavorable.
Dejá tu comentario