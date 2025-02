ANSES: comenzó el pago de la AUH de febrero 2025 y un grupo recibirá un extra de $108.000

Además, algunas prestaciones recibirán la entrega de un bono extra. Estamos hablando de la Tarjeta Alimentar , una ayuda económica para la cobertura de alimentos y bebidas, con el fin de alcanzar la canasta básica alimentaria. Está disponible para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Madres con siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

tarjeta-alimentar-aumento-1.jpg infozona.com.ar

Es una política pública cuyo objetivo es garantizar el acceso a alimentos básicos y mejorar la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables de la población. Permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede usarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos. El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la AUH y se acredita automáticamente junto con el haber mensual. Para acceder a este refuerzo, no es necesario realizar ningún trámite adicional.