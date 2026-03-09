ANSES comienza hoy con los depósitos de marzo 2026: quiénes son los primeros en cobrar

El organismo previsional comienza con el pago de haberes correspondientes a marzo 2026.

A partir del lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones en Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El cronograma incluye un aumento del 2,88% en los haberes , en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero . Además, desde el 9 de marzo de 2026 los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus pagos a través de Mi ANSES , ingresando con CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.

Con la actualización aplicada este mes por ANSES , la jubilación mínima asciende a $439.600,88 , cifra que se compone de un haber base de $369.600,88 más un bono extraordinario de $70.000 . En tanto, el haber máximo quedó fijado en $2.487.063,30 .

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $328.720,62 , mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70 .

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , el monto actualizado es de $132.814 por hijo . Sin embargo, tras aplicarse la retención obligatoria del 20% , el pago mensual directo será de $106.251,20 .

Para la AUH por discapacidad, el valor asciende a $432.461, con un pago efectivo de $345.968,80 luego de la retención.

Por otro lado, las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) varían según el ingreso del grupo familiar. En el primer rango, la asignación por hijo es de $66.414, mientras que la asignación por hijo con discapacidad alcanza los $216.240.

También se actualizó la Asignación por Embarazo, que mantiene el mismo valor que la AUH: $132.814, con un pago directo de $106.251,20 tras la retención del 20%.

Además, durante marzo se realizará el pago masivo de la Ayuda Escolar Anual, un beneficio destinado a estudiantes cubiertos por AUH y SUAF, cuyo monto aún no fue confirmado oficialmente.

Por último, la prestación por desempleo equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. No obstante, la normativa establece límites vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la actualización vigente, los nuevos topes son:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

Sin embargo, como esta prestación se paga a mes vencido, los valores que se liquidarán efectivamente serán de $173.400 como mínimo y $346.800 como máximo.

Quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se cobra

El bono extraordinario de $70.000 de ANSES es un refuerzo que se paga junto con los haberes para jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El objetivo es garantizar un piso mínimo de ingresos para quienes cobran prestaciones previsionales, ya que lo reciben jubilados que cobran la jubilación mínima y t itulares de pensiones equiparadas al haber mínimo, como la pensión para madres de siete hijos.

En marzo de 2026, por ejemplo, los jubilados que cobran la mínima reciben alrededor de $439.600 en total, sumando el haber actualizado y el bono de $70.000.

También lo reciben, aunque en montos menores, otros beneficiarios, como:

Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos que el tope establecido.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

En estos casos, el bono no siempre es de $70.000 completo, sino proporcional, ya que si el haber supera la jubilación mínima, ANSES paga solo la diferencia necesaria para alcanzar el piso establecido.

El bono no requiere ningún trámite. Se paga automáticamente junto con la jubilación o pensión, se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobran los haberes y se acredita en la misma fecha del calendario de pagos según la terminación del DNI.

Calendario de pagos de ANSES de marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cronograma se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

9 de marzo DNI terminados en 1: 10 de marzo

10 de marzo DNI terminados en 2: 11 de marzo

11 de marzo DNI terminados en 3: 12 de marzo

12 de marzo DNI terminados en 4: 13 de marzo

13 de marzo DNI terminados en 5: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 6: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8: 19 de marzo

19 de marzo DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

23 de marzo DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

25 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

26 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

27 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

DNI terminados en 0: 9 de marzo

9 de marzo DNI terminados en 1: 10 de marzo

10 de marzo DNI terminados en 2: 11 de marzo

11 de marzo DNI terminados en 3: 12 de marzo

12 de marzo DNI terminados en 4: 13 de marzo

13 de marzo DNI terminados en 5: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 6: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8: 19 de marzo

19 de marzo DNI terminados en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de marzo

10 de marzo DNI terminados en 1: 11 de marzo

11 de marzo DNI terminados en 2: 12 de marzo

12 de marzo DNI terminados en 3: 13 de marzo

13 de marzo DNI terminados en 4: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 5: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 6: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 7: 19 de marzo

19 de marzo DNI terminados en 8: 20 de marzo

20 de marzo DNI terminados en 9: 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

El calendario para prenatal quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

13 de marzo DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

La asignación por maternidad se paga el primer día del cronograma, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único

Las acreditaciones se realizarán en los siguientes períodos:

Del 10 de marzo al 10 de abril

Del 20 de marzo al 10 de abril

Fondo de Desempleo: calendario de pagos

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

20 de marzo DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

25 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

26 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

27 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

A partir del lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios pueden consultar sus liquidaciones en Mi ANSES. Para hacerlo deben ingresar con su CUIL o CUIT y la Clave de la Seguridad Social, donde podrán ver montos, fechas de cobro y detalles de cada prestación.