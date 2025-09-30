ANSES confirmó el pago de octubre a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo: cómo acceder y cuánto cobro

El ex Potenciar Trabajo de ANSES se dividió en dos líneas de pago para seguir asistiendo a sus beneficiarios: Volver al trabajo y Acompañamiento social.

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) confirmó la continuidad de las prestaciones que reemplazan al ex Potenciar Trabajo. Estos programas tienen como objetivo asistir a personas que se encuentren fuera del mercado laboral formal.

Se divide en Volver al Trabajo y Acompañamiento social. Ambos ofrecen el mismo monto, con la diferencia de que el primero exige a sus beneficiarios que cumplan con ciertas tareas y el segundo solo se propone asistir financieramente sin pedir ninguna acción a cambio.

El ex Potenciar Trabajo de ANSES se transformó en dos nuevas líneas de asistencia: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social . Ambas prestaciones otorgan el mismo monto mensual, actualmente fijado en $78.000 , aunque difieren en los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para conservar la ayuda.

En el caso de Volver al Trabajo , se cobra un monto fijo cada mes, pero el acceso y la permanencia en el programa dependen de cumplir con ciertas condiciones. Entre ellas se incluyen la realización de cursos de formación laboral y la búsqueda activa de empleo registrado a través de plataformas oficiales. El objetivo es impulsar la reinserción de los beneficiarios en el mercado formal.

Por su parte, el Programa de Acompañamiento Social se orienta a quienes enfrentan barreras extremas para conseguir un empleo. Es una prestación más pasiva, que solo deposita el monto mensual sin exigir contraprestaciones ni tareas específicas. De esta manera, brinda un sostén económico básico a los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.

Quiénes pueden acceder a estas prestaciones

El Programa Volver al Trabajo de ANSES está destinado a quienes eran beneficiarios de Potenciar Trabajo y cumplen con condiciones para insertarse en el mercado laboral. Su objetivo es capacitarlos, darles prácticas y acompañarlos en la transición hacia un empleo registrado o emprendimientos productivos. No pueden acceder quienes ya perciban jubilaciones, pensiones o ciertos subsidios incompatibles.

Por otro lado, el Programa de Acompañamiento Social (PAS) de ANSES incluye a quienes también venían de Potenciar Trabajo pero no reúnen los requisitos para Volver al Trabajo. Está orientado a sectores más vulnerables, como mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años o personas mayores de 50 años en situación de fragilidad social, garantizando un sostén económico y acompañamiento comunitario.

En conjunto, ambos programas dividen a los beneficiarios del esquema anterior, los que tienen posibilidades de empleo pasan a Volver al Trabajo, mientras que quienes enfrentan mayores barreras sociales o familiares reciben apoyo a través del PAS, con foco en la contención y la inclusión.