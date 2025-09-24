ANSES confirmó qué pasará con la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

Con la actualización prevista por ley, los montos de la Asignación Universal y sus complementos tendrán cambios en el próximo mes.

La Tarjeta Alimentar es un complemento al beneficio de la AUH.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una prestación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cuenta con algunos beneficios extra, como la Tarjeta Alimentar , que continua como una ayuda muy importante para garantizar que las familias con hijos accedan a una canasta básica y a una nutrición adecuada.

Con la aplicación del Decreto 274/2024, que fija actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los beneficiarios de la AUH y otros programas que garantiza la ANSES verán cambios en sus haberes desde octubre.

La Asignación Universal por Hijo verá un incremento del 1,9% en octubre 2025. Este ajuste hace que la prestación suba de $115.087 a $117.275 .

Pero de todas formas es muy importante saber que ANSES descuenta un 20% del valor, así que el pago directo para los titulares de la AUH va a ser de $93.800,77 .

Este aumento no solo impactará en la AUH, sino también en las jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Tarjeta Alimentar: cuáles serán los montos en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar continuará pagándose de manera automática junto con las asignaciones. Los valores dependen de la cantidad de hijos:

Un hijo o embarazo desde el tercer mes: $52.250

$52.250 Dos hijos: $81.936

$81.936 Tres o más hijos: $108.062

Pueden acceder:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años.

AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Madres con siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo, a partir de los tres meses de gestación.

Los beneficiarios pueden confirmar el pago desde la app Mi ANSES o en la web oficial, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la parte de Hijos - Mis Asignaciones aparece el detalle de los depósitos.