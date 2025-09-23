La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó cuáles serán los montos que recibirán los beneficiarios de asignaciones, pensiones y jubilaciones durante el decimo mes del año. Este anuncio responde a lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre aumentos por movilidad.
SUAF de ANSES: el gobierno confirmó el aumento de octubre para asignaciones familiares
Tras la publicación del índice de inflación de agosto, se confirmaron los montos de las prestaciones de ANSES que entrarán en vigencia a partir de octubre.
La formula de movilidad fija que los aumentos serán mensuales y que tomarán como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el caso de estos últimos incrementos, la inflación de agosto fue de 1,9%.
Quiénes pueden acceder al SUAF de ANSES
El Sistema Universal de Asignaciones Familiares (SUAF) es un programa que apunta a personas que registren ingresos formales y aún así se encuentren en una situación de vulnerabilidad financiera. Quienes pueden acceder a esta prestación están comprendidos en los siguientes grupos:
- Trabajadores registrados bajo relación de dependencia
- Monotributistas (todas las categorías)
- Jubiladas y jubilados del sistema nacional
- Personas desempleadas que reciben la Prestación por Desempleo
- Empleadas y empleados rurales o temporarios
- Veteranos de guerra que cuentan con una pensión reconocida
Los montos de las asignaciones familiares para octubre 2025
Las asignaciones familiares tendrán un aumento del 1,9% en relación a septiembre. Esto se alinea con la inflación registrada en agosto. Los valores actualizados de a los que tendrán acceso los beneficiarios de estas prestaciones en octubre son:
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $860.486: $58.629,16
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.546,78
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $860.486: $190.898,81
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.047,35
- IGF desde $1.261.988,01: $85.233,51
Asignación por Embarazo
- $93.800,75
Asignación por Prenatal
- IGF hasta $860.486: $58.629,16
- IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.547,00
- IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.918,39
- IGF entre $1.457.010,01 y $4.556.714: $12.339,98
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $68.337,11
- Adopción: $408.624,05
- Matrimonio: $102.329,35
Asignación por Cónyuge
- 14.221,06
