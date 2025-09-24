La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a medida que finaliza su calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año, ya esta organizando sus prestaciones para octubre 2025. En este sentido, el miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.
La buena noticia de ANSES para todas sus prestaciones que regirá a partir de octubre 2025
De acuerdo al Decreto 274/24, los montos de los programas aumentarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación que analizó el INDEC.
-
La urgente advertencia de ANSES por una nueva estafa en la vía pública
-
Cómo gestionar un turno para realizar un trámite en ANSES en 4 pasos desde la computadora
Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los programas de la entidad se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.
A su vez, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo continuará entregando un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados. ¡Conocé los nuevos montos!
Pensiones, jubilaciones y asignaciones de ANSES: todos los aumentos de octubre 2025
Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobran el monto mínimo, estos serán los próximos valores:
- Jubilación Mínima: $396.304,88 ($326.304,88 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 ($261.016,96 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva: $298.381,85 ($228.381,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.
Por otro lado, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.229,14 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.783,31), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,789,19, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58,572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.714,27 en octubre 2025.
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
- Temas
- ANSES
- calendario de pagos
Dejá tu comentario