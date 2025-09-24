SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de septiembre 2025 - 09:45

La buena noticia de ANSES para todas sus prestaciones que regirá a partir de octubre 2025

De acuerdo al Decreto 274/24, los montos de los programas aumentarán un 1,9% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación que analizó el INDEC.

ANSES entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.&nbsp;

ANSES entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobren la mínima. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a medida que finaliza su calendario de pagos correspondiente a este noveno mes del año, ya esta organizando sus prestaciones para octubre 2025. En este sentido, el miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

Y, de acuerdo al decreto de la nueva fórmula de movilidad, que rige desde el año pasado, los montos de los programas de la entidad se modifican mensualmente dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

Informate más

A su vez, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo continuará entregando un bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados. ¡Conocé los nuevos montos!

ANSES billetes.webp

Pensiones, jubilaciones y asignaciones de ANSES: todos los aumentos de octubre 2025

Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,9% en octubre, correspondiente al dato de la inflación de agosto que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobran el monto mínimo, estos serán los próximos valores:

  • Jubilación Mínima: $396.304,88 ($326.304,88 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.016,96 ($261.016,96 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva: $298.381,85 ($228.381,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.
bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp

Por otro lado, el total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.229,14 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($93.783,31), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $381,789,19, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58,572,85, y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $190.714,27 en octubre 2025.

auh anses.webp

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias