Los beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de acceder a diversos créditos el próximo mes. Con esta iniciativa, el organismo busca acompañarlos económicamente para que puedan solventar sus gastos, pero para acceder a ellos deberán realizar un corto trámite.
Los beneficiarios de ANSES que pueden acceder a distintos créditos de hasta $3.000.000 en septiembre 2025
Estos incentivos sólo pueden ser solicitados a través del home banking de dos entidades financieras.
Es importante aclarar que estos son otorgados por dos entidades bancarias y están dirigidos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación Familiar por Hijo, las jubilaciones y las pensiones. Se deberán solicitar a través del home banking de cada banco y su acreditación final podría tardar hasta 48 horas hábiles.
Créditos disponibles para beneficiarios de ANSES
Los titulares de ANSES podrán acceder a préstamos bancarios a través de las siguientes entidades:
Banco Provincia
Aquellos beneficiarios que reciben sus haberes a través del Banco Provincia podrán acceder a hasta $2.500.000 en créditos. Para ello, deberán ingresar al home banking de la entidad, seleccionar la opción “Préstamos”, simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud.
Banco Nación
Por otra parte, quienes obtengan sus haberes mensuales a través del Banco Nación, tendrán acceso hasta $3.000.000 en créditos. El procedimiento de solicitud es el mismo del banco anterior, con la diferencia de que se deberá ingresar a la página de esta entidad. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.
En cualquiera de los casos, se deberán cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ellos, que son:
- Ser beneficiario de AUH, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o ser jubilado.
- Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
- Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
- Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
- Mantener un buen historial crediticio.
- No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente en julio 2025 ($317.800).
