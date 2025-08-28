Los beneficiarios de ANSES que pueden acceder a distintos créditos de hasta $3.000.000 en septiembre 2025

Los titulares de ANSES tienen acceso a préstamos bancarios del Banco Nación y del Banco Provincia.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de acceder a diversos créditos el próximo mes. Con esta iniciativa, el organismo busca acompañarlos económicamente para que puedan solventar sus gastos, pero para acceder a ellos deberán realizar un corto trámite .

Es importante aclarar que estos son otorgados por dos entidades bancarias y están dirigidos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , de la Asignación Familiar por Hijo , las jubilaciones y las pensiones . Se deberán solicitar a través del home banking de cada banco y su acreditación final podría tardar hasta 48 horas hábiles.

Aquellos beneficiarios que reciben sus haberes a través del Banco Provincia podrán acceder a hasta $2.500.000 en créditos . Para ello, deberán ingresar al home banking de la entidad, seleccionar la opción “Préstamos” , simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud.

Banco Nación

Banco Nación créditos préstamos.webp Banco Nación otorga créditos.

Por otra parte, quienes obtengan sus haberes mensuales a través del Banco Nación, tendrán acceso hasta $3.000.000 en créditos. El procedimiento de solicitud es el mismo del banco anterior, con la diferencia de que se deberá ingresar a la página de esta entidad. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

En cualquiera de los casos, se deberán cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ellos, que son: