SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
28 de agosto 2025 - 15:48

Los beneficiarios de ANSES que pueden acceder a distintos créditos de hasta $3.000.000 en septiembre 2025

Estos incentivos sólo pueden ser solicitados a través del home banking de dos entidades financieras.

Los titulares de ANSES tienen acceso a préstamos bancarios del Banco Nación y del Banco Provincia.

Los titulares de ANSES tienen acceso a préstamos bancarios del Banco Nación y del Banco Provincia.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de acceder a diversos créditos el próximo mes. Con esta iniciativa, el organismo busca acompañarlos económicamente para que puedan solventar sus gastos, pero para acceder a ellos deberán realizar un corto trámite.

Es importante aclarar que estos son otorgados por dos entidades bancarias y están dirigidos a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación Familiar por Hijo, las jubilaciones y las pensiones. Se deberán solicitar a través del home banking de cada banco y su acreditación final podría tardar hasta 48 horas hábiles.

Informate más

Créditos disponibles para beneficiarios de ANSES

Los titulares de ANSES podrán acceder a préstamos bancarios a través de las siguientes entidades:

Banco Provincia

BANCO PROVINCIA CASA CENTRAL.jpeg

Aquellos beneficiarios que reciben sus haberes a través del Banco Provincia podrán acceder a hasta $2.500.000 en créditos. Para ello, deberán ingresar al home banking de la entidad, seleccionar la opción “Préstamos”, simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud.

Banco Nación

Banco Nación créditos préstamos.webp
Banco Nación otorga créditos.

Banco Nación otorga créditos.

Por otra parte, quienes obtengan sus haberes mensuales a través del Banco Nación, tendrán acceso hasta $3.000.000 en créditos. El procedimiento de solicitud es el mismo del banco anterior, con la diferencia de que se deberá ingresar a la página de esta entidad. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

En cualquiera de los casos, se deberán cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ellos, que son:

  • Ser beneficiario de AUH, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) o ser jubilado.
  • Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio.
  • No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente en julio 2025 ($317.800).

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias