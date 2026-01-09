ANSES habilitó un trámite en los primeros meses de 2026 para cobrar un 20% extra + Seguir en









El organismo previsional extendió el plazo vigente para presentar un documento muy importante para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Qué se tiene que hacer para cobrar el 20% retenido por ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación que paga la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), no acceden al 100% del monto oficial todos los meses. De hecho, el organismo sólo les deposita el 80% y el porcentaje restante lo retiene.

El objetivo de esta medida es liberar lo acumulado durante el año después de que los beneficiarios de la AUH de ANSES presenten ante el organismo un documento de suma importancia que, además, es requisito para seguir cobrando la prestación otro año. Se trata de la Libreta AUH.

anses página.png Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un formulario que se genera desde la página oficial de ANSES y se debe rellenar con determinadas autoridades institucionales. Tiene un apartado que debe ser completado por los directivos de la escuela a la que concurre el menor, para acreditar que tiene una asistencia regular al establecimiento. En otra sección, está la parte que deben rellenar autoridades de la institución médica en la que se realiza los controles y cumple con el calendario de vacunación.

Este documento es de vital importancia para cobrar el dinero retenido y seguir siendo beneficiario del programa. Es la forma que tiene el organismo de verificar que los menores por los que se accede a la prestación ve cubiertos derechos fundamentales.

ANSES billetes.webp Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH La Libreta AUH se puede presentar vía digital a través de la página o aplicación oficial de ANSES, una vez que haya sido completada por las autoridades correspondientes. Se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a tu cuenta de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Clickear en la sección Hijos > Libreta AUH para consultar la información cargada sobre hijos o personas a cargo y corroborar que esté actualizada y sea correcta. En el caso de que falte completar una sección, se debe seleccionar la opción Generar Libreta para poder descargarla o enviarla por correo electrónico. Se debe imprimir el formulario y llevarlo ante las autoridades educativas o sanitarias para que sea completado. Cuando ya esté completo, sacar una foto que sea nítida. Debe pesar menos de 3MB y estar en formato JPG. Para cargarlo, ingresar a tu cuenta de ANSES en la sección Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH. Cuando el tramite se haya finalizado, el titular recibirá un correo de confirmación de que se procesó correctamente. Hasta cuándo puedo hacer el trámite Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive para presentar el formulario y acceder al monto acumulado durante 2024. Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 La Asignación Universal por Hijo, al igual que otras asignaciones, recibe en enero de 2026 un aumento por movilidad del 2,5%, en el marco de lo que establece el Decreto 274/2024. Alineado con la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en noviembre, el monto total de la AUH llega a $125.528 (se cobra $100.362) y su línea por discapacidad a $408.824 (se cobra $326.964). Este aumento tiene como objetivo que, según lo que establece la formula de movilidad vigente, las partes de la población más vulnerables no pierdan poder adquisitivo ante la variación de precios que se registra mes a mes. Por eso, los ajustes se hacen tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más reciente.

