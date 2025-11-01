ANSES deposita un extra de $80.000 en noviembre 2025: quiénes lo cobran

La Tarjeta Alimentar es una prestación de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que apunta a familias con hijos menores de 18 años que se encuentren en una situación financiera vulnerable. Se suele depositar junto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones compatibles con el beneficio.
Es un beneficio destinado a familias con hijos menores de 18 años y sin límite de edad para aquellos con discapacidad.
El objetivo de esta ayuda económica extra que reciben los titulares de prestaciones como la AUH o la AUE, es poder asegurar la canasta básica alimentaria para niños, niñas y embarazadas. Aunque su monto no recibe aumentos como las asignaciones, pensiones y jubilaciones, ANSES confirmó su continuidad para noviembre.
Quiénes acceden a la AUH de ANSES
La Asignación Universal por Hijo llega a familias en una situación financiera ajustada, con hijos menores de 18 años o sin límite de edad para aquellos con discapacidad. Para acceder la madre, padre o titular con hijos a cargo debe estar desocupado, ser un trabajador no registrado o sin aportes, ser trabajador de casas particulares o monotributista social.
En cuanto a los requisitos, el adulto a cargo debe ser argentino y residir en el país. En el caso de ser extranjero o naturalizado, se debe acreditar un mínimo de dos años de residencia dentro del territorio nacional. En cuanto al hijo, debe ser menor de 18 años a menos de que tenga alguna discapacidad, y ser soltero.
Para dar de alta la prestación, se debe presentar:
- DNI del titular a cargo y del hijo.
- Certificado o partida de nacimiento del hijo.
- Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia.
Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025
La Asignación Universal por Hijo recibe un aumento del 2,1% en noviembre, en línea con la inflación registrada en septiembre, informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este incremento responde a lo que dice el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales en base a los reportes periódicos de inflación.
El monto total de la AUH será de $119.691, de lo que se depositarán $95.752, 80, ya que ANSES retiene el 20% para su eventual pago; tras la presentación de la Libreta AUH, documentación en la que se acreditan controles de salud y escolaridad. En cuanto a la línea por discapacidad, el valor total asciende a $389.732, de lo que los titulares cobran $311.785,60.
Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos
Los valores de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos que estén dados de alta en el sistema:
Familias con un hijo o beneficiarios de la Asignación por Embarazo: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062.
Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 20% retenido
Todos los meses, ANSES retiene el 20% de prestaciones como la AUH. Este dinero se acumula y se deposita después de presentar ante el organismo la Libreta AUH, un formulario en el que se acredita que el menor cumple con el calendario de vacunación y los controles de salud, y asiste a la escuela con regularidad.
La presentación de la Libreta AUH es de suma importancia para acceder al 20% retenido por ANSES y también para seguir cobrando la prestación. El objetivo es verificar que el menor vea cubiertos derechos fundamentales como educación y salud, ya que la AUH se propone ampliar la cantidad de oportunidades en sectores vulnerables.
