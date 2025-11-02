ANSES depositará en noviembre 2025 un extra de más de $50.000 a quienes cumplan este único requisito

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 2,1%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Tarjeta Alimentar busca garantizar el acceso a una alimentación básica y su monto varía según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar.

Comenzó noviembre y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya está preparando los pagos correspondientes a este anteúltimo mes del año. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,1% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Uno de los grupos de titulares que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) : una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

A su vez, la entidad entregará la Tarjeta Alimentar , un programa adicional destinado a asegurar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria. Conocé su valor.

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país, esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con menores a cargo que sea:

De la madre, padre o titular a cargo:

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.

Ser soltero.

Por medio de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

Las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH es de $119.714,29 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($95.771,43), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $389.808,61, la Asignación por Embarazo de $119.714,29, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94.

ANSES.jpg

Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, las cifras de la Tarjeta Alimentar, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Libreta AUH: cómo tramitarla para cobrar el 20% retenido

El trámite puede hacerse a través de "Mi ANSES" (utilizando la app o ingresando a la web del organismo), y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. También, podés gestionarla en alguna oficina de atención presencial de la entidad sin turno previo.