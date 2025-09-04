ANSES depositará un bono extra en septiembre 2025 pero sólo estas personas pueden acceder

El organismo explicó que para poder recibir este monto, los beneficiarios deberán cumplir con algunos requisitos fundamentales.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los haberes correspondientes a septiembre y el calendario de pagos mensual. Esto incluye a los jubilados y pensionados , quienes también podrán recibir un bono previsional si cumplen con una condición fundamental.

Este mes, los montos de los beneficiarios llegarán con un aumento del 1,9% . Esto se debe a que, según el Decreto de Movilidad Jubilatoria, los cobros se deben actualizar mensualmente con el último porcentaje de inflación registrado, que en este caso fue el de julio.

Debido a la actualización mensual, los montos confirmados de las jubilaciones y pensiones este mes serán:

Quiénes acceden al bono de $70.000

Por otro lado, el bono previsional del organismo, que cuenta con un valor de $70.000, se otorgará únicamente a aquellos beneficiarios que reciban haberes menores a la suma entre este monto y la jubilación mínima, que en este caso equivale a $390.277,17. Por lo tanto, estos serán los valores totales de sus cobros en septiembre:

Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Estas son las fechas de cobro en septiembre confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones, según el último número del DNI de cada titular:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2