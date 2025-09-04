ANSES depositará un bono extra en septiembre 2025 pero sólo estas personas pueden acceder

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los haberes correspondientes a septiembre y el calendario de pagos mensual. Esto incluye a los jubilados y pensionados, quienes también podrán recibir un bono previsional si cumplen con una condición fundamental.
El organismo explicó que para poder recibir este monto, los beneficiarios deberán cumplir con algunos requisitos fundamentales.
Este mes, los montos de los beneficiarios llegarán con un aumento del 1,9%. Esto se debe a que, según el Decreto de Movilidad Jubilatoria, los cobros se deben actualizar mensualmente con el último porcentaje de inflación registrado, que en este caso fue el de julio.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025
Debido a la actualización mensual, los montos confirmados de las jubilaciones y pensiones este mes serán:
- Jubilación Mínima: $320.277,17
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02
Quiénes acceden al bono de $70.000
Por otro lado, el bono previsional del organismo, que cuenta con un valor de $70.000, se otorgará únicamente a aquellos beneficiarios que reciban haberes menores a la suma entre este monto y la jubilación mínima, que en este caso equivale a $390.277,17. Por lo tanto, estos serán los valores totales de sus cobros en septiembre:
- Jubilación Mínima: $390.277,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025
Estas son las fechas de cobro en septiembre confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones, según el último número del DNI de cada titular:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
