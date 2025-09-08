ANSES entregará casi $300.000 a un grupo de beneficiarios en septiembre 2025: quiénes podrán acceder







El organismo comenzará a pagar los haberes de este mes, que llegarán con un aumento del 1,9% para todas las prestaciones.

ANSES comnezó a pagar los haberes de septiembre a partir de hoy.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzará a otorgar los haberes respectivos de septiembre a algunos de sus beneficiarios. Esto incluye a aquellos que cobren las Pensiones No Contributivas (PNC), quienes recibirán un monto total de $294.194,02 este mes.

Todos los cobros del organismo llegarán con un 1,9% de aumento. Esto se debe a que el Decreto de Movilidad Jubilatoria, impulsado hace más de un año, establece que todas las prestaciones recibirán actualizaciones mensuales en base al último porcentaje de inflación registrado, que en este caso fue el de julio.

ANSES: quiénes pueden acceder a las Pensiones No Contributivas (PNC) Jubilados y Pensionados

Existen diferentes tipos de Pensiones No Contributivas a las que los beneficiarios pueden acceder, según sus necesidades. Estas son:

Pensión por Invalidez Laboral: acompaña a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Pensión por Vejez : Dirigida a aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

Pensión para Madres de 7 de Hijos: Para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675): Para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud a personas con estas patologías.

Monto de las PNC en septiembre 2025 Jusbilados y pensionados IPS.webp Debido al último aumento, los beneficiarios de las PNC por Invalidez y Vejez recibirán un monto de $224.194,02, mientras que los de la Pensión para Madres de 7 de Hijos obtendrán $320.277,18. Sin embargo, aquellos titulares que cobren montos menores a $390.277,18 recibirán el bono previsional del organismo, que equivale a $70.000. Por lo tanto, los cobros finales serán $294.194,02 y $390.277,18 respectivamente. Calendario de pagos de ANSES en septiembre 2025 anses gente personas Estas son las fechas de cobro para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas y de las demás prestaciones de ANSES, según el último número de sus DNI: Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre Prestación por Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre Prestación por Desempleo plan 2 Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

