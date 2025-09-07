Empieza el calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025: cuándo cobro según mi DNI

Todos los beneficiarios de ANSES deben estar atentos al nuevo calendario de pagos para septiembre de 2025, ya que van a empezar percibir sus haberes con los aumentos correspondientes. Este mes, las prestaciones van a tener un incremento del 1,9%, ya que los haberes se ajustan en función de la inflación de dos meses antes.


Además, se confirma el pago de un bono extraordinario de $70.000 que se va a sumar a los haberes de los beneficiarios que cobren los montos más bajos.
Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre 2025.
Las jubilaciones y pensiones tienen un incremento del 1,9% en septiembre:
- La jubilación mínima alcanza los $320.277,17, y con el bono de $70.000, el monto total es de $390.277,17.
- La jubilación máxima es de $2.155.162,17.
- La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, y con el bono va a ser $326.221,74.
- La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez es de $224.194,02, y con el bono sube a $294.194,02.
- La Pensión Madre de 7 Hijos es de $320.277,17, y con el bono, de $390.277,17.
Por el otro lado, para las asignaciones:
- La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $115.088, pero solo se cobra el 80%, es decir, $92.065,27.
- La AUH por Hijo con Discapacidad es de $374.745.
- La Asignación Familiar por Hijo es de $57.549.
- La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $187.379.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025.
El calendario de pagos de ANSES para septiembre de 2025 es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 22/9
- DNI terminados en 2 y 3: 23/9
- DNI terminados en 4 y 5: 24/9
- DNI terminados en 6 y 7: 25/9
- DNI terminados en 8 y 9: 26/9
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Asignación por Embarazo:
- DNI terminado en 0: 10/9
- DNI terminado en 1: 11/9
- DNI terminado en 2: 12/9
- DNI terminado en 3: 15/9
- DNI terminado en 4: 16/9
- DNI terminado en 5: 17/9
- DNI terminado en 6: 18/9
- DNI terminado en 7: 19/9
- DNI terminado en 8: 22/9
- DNI terminado en 9: 23/9
Asignación por Prenatal y Maternidad:
- DNI terminados en 0 y 1: 10/9
- DNI terminados en 2 y 3: 11/9
- DNI terminados en 4 y 5: 12/9
- DNI terminados en 6 y 7: 15/9
- DNI terminados en 8 y 9: 16/9
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones de pago único:
- Todos los documentos Primera Quincena: 09/9 al 10/10
- Todos los documentos Segunda Quincena: 19/9 al 10/10
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 8/9
- DNI terminados en 2 y 3: 9/9
- DNI terminados en 4 y 5: 10/9
- DNI terminados en 6 y 7: 11/9
- DNI terminados en 8 y 9: 12/9
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
- Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 10/10
Desempleo Plan 1:
- DNI terminados en 0 y 1: 19/9
- DNI terminados en 2 y 3: 22/9
- DNI terminados en 4 y 5: 23/9
- DNI terminados en 6 y 7: 24/9
- DNI terminados en 8 y 9: 25/9
Desempleo Plan 2:
- Todas las terminaciones de DNI: 3/9 al 10/9
