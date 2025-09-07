Empieza el calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025: cuándo cobro según mi DNI

Descubrí los incrementos y bonos para este mes. Verificá las fechas de pago según la terminación de tu DNI.

El 8 comenzarán los pagos de ANSES.

Todos los beneficiarios de ANSES deben estar atentos al nuevo calendario de pagos para septiembre de 2025, ya que van a empezar percibir sus haberes con los aumentos correspondientes. Este mes, las prestaciones van a tener un incremento del 1,9% , ya que los haberes se ajustan en función de la inflación de dos meses antes.

Además, se confirma el pago de un bono extraordinario de $70.000 que se va a sumar a los haberes de los beneficiarios que cobren los montos más bajos.

Las jubilaciones y pensiones tienen un incremento del 1,9% en septiembre :

Por el otro lado, para las asignaciones:

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $115.088, pero solo se cobra el 80%, es decir, $92.065,27 .

. La AUH por Hijo con Discapacidad es de $374.745 .

. La Asignación Familiar por Hijo es de $57.549 .

. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $187.379.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025.

El calendario de pagos de ANSES para septiembre de 2025 es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

DNI terminado en 0: 8/9

DNI terminado en 1: 9/9

DNI terminado en 2: 10/9

DNI terminado en 3: 11/9

DNI terminado en 4: 12/9

DNI terminado en 5: 15/9

DNI terminado en 6: 16/9

DNI terminado en 7: 17/9

DNI terminado en 8: 18/9

DNI terminado en 9: 19/9

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22/9

DNI terminados en 2 y 3: 23/9

DNI terminados en 4 y 5: 24/9

DNI terminados en 6 y 7: 25/9

DNI terminados en 8 y 9: 26/9

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

DNI terminado en 0: 8/9

DNI terminado en 1: 9/9

DNI terminado en 2: 10/9

DNI terminado en 3: 11/9

DNI terminado en 4: 12/9

DNI terminado en 5: 15/9

DNI terminado en 6: 16/9

DNI terminado en 7: 17/9

DNI terminado en 8: 18/9

DNI terminado en 9: 19/9

Asignación por Embarazo:

DNI terminado en 0: 10/9

DNI terminado en 1: 11/9

DNI terminado en 2: 12/9

DNI terminado en 3: 15/9

DNI terminado en 4: 16/9

DNI terminado en 5: 17/9

DNI terminado en 6: 18/9

DNI terminado en 7: 19/9

DNI terminado en 8: 22/9

DNI terminado en 9: 23/9

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 10/9

DNI terminados en 2 y 3: 11/9

DNI terminados en 4 y 5: 12/9

DNI terminados en 6 y 7: 15/9

DNI terminados en 8 y 9: 16/9

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único:

Todos los documentos Primera Quincena: 09/9 al 10/10

Todos los documentos Segunda Quincena: 19/9 al 10/10

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8/9

DNI terminados en 2 y 3: 9/9

DNI terminados en 4 y 5: 10/9

DNI terminados en 6 y 7: 11/9

DNI terminados en 8 y 9: 12/9

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 10/10

Desempleo Plan 1:

DNI terminados en 0 y 1: 19/9

DNI terminados en 2 y 3: 22/9

DNI terminados en 4 y 5: 23/9

DNI terminados en 6 y 7: 24/9

DNI terminados en 8 y 9: 25/9

Desempleo Plan 2: