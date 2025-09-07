SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de septiembre 2025 - 11:30

Empieza el calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025: cuándo cobro según mi DNI

Descubrí los incrementos y bonos para este mes. Verificá las fechas de pago según la terminación de tu DNI.

El 8 comenzarán los pagos de ANSES.

Todos los beneficiarios de ANSES deben estar atentos al nuevo calendario de pagos para septiembre de 2025, ya que van a empezar percibir sus haberes con los aumentos correspondientes. Este mes, las prestaciones van a tener un incremento del 1,9%, ya que los haberes se ajustan en función de la inflación de dos meses antes.

Además, se confirma el pago de un bono extraordinario de $70.000 que se va a sumar a los haberes de los beneficiarios que cobren los montos más bajos.

Aumento en las prestaciones de ANSES en septiembre 2025.

Las jubilaciones y pensiones tienen un incremento del 1,9% en septiembre:

  • La jubilación mínima alcanza los $320.277,17, y con el bono de $70.000, el monto total es de $390.277,17.
  • La jubilación máxima es de $2.155.162,17.
  • La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, y con el bono va a ser $326.221,74.
  • La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez es de $224.194,02, y con el bono sube a $294.194,02.
  • La Pensión Madre de 7 Hijos es de $320.277,17, y con el bono, de $390.277,17.

Por el otro lado, para las asignaciones:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $115.088, pero solo se cobra el 80%, es decir, $92.065,27.
  • La AUH por Hijo con Discapacidad es de $374.745.
  • La Asignación Familiar por Hijo es de $57.549.
  • La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad es de $187.379.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025.

El calendario de pagos de ANSES para septiembre de 2025 es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: 8/9
  • DNI terminado en 1: 9/9
  • DNI terminado en 2: 10/9
  • DNI terminado en 3: 11/9
  • DNI terminado en 4: 12/9
  • DNI terminado en 5: 15/9
  • DNI terminado en 6: 16/9
  • DNI terminado en 7: 17/9
  • DNI terminado en 8: 18/9
  • DNI terminado en 9: 19/9

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22/9
  • DNI terminados en 2 y 3: 23/9
  • DNI terminados en 4 y 5: 24/9
  • DNI terminados en 6 y 7: 25/9
  • DNI terminados en 8 y 9: 26/9

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

  • DNI terminado en 0: 8/9
  • DNI terminado en 1: 9/9
  • DNI terminado en 2: 10/9
  • DNI terminado en 3: 11/9
  • DNI terminado en 4: 12/9
  • DNI terminado en 5: 15/9
  • DNI terminado en 6: 16/9
  • DNI terminado en 7: 17/9
  • DNI terminado en 8: 18/9
  • DNI terminado en 9: 19/9

Asignación por Embarazo:

  • DNI terminado en 0: 10/9
  • DNI terminado en 1: 11/9
  • DNI terminado en 2: 12/9
  • DNI terminado en 3: 15/9
  • DNI terminado en 4: 16/9
  • DNI terminado en 5: 17/9
  • DNI terminado en 6: 18/9
  • DNI terminado en 7: 19/9
  • DNI terminado en 8: 22/9
  • DNI terminado en 9: 23/9

Asignación por Prenatal y Maternidad:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10/9
  • DNI terminados en 2 y 3: 11/9
  • DNI terminados en 4 y 5: 12/9
  • DNI terminados en 6 y 7: 15/9
  • DNI terminados en 8 y 9: 16/9

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único:

  • Todos los documentos Primera Quincena: 09/9 al 10/10
  • Todos los documentos Segunda Quincena: 19/9 al 10/10

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8/9
  • DNI terminados en 2 y 3: 9/9
  • DNI terminados en 4 y 5: 10/9
  • DNI terminados en 6 y 7: 11/9
  • DNI terminados en 8 y 9: 12/9

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • Todas las terminaciones de DNI: 8/9 al 10/10

Desempleo Plan 1:

  • DNI terminados en 0 y 1: 19/9
  • DNI terminados en 2 y 3: 22/9
  • DNI terminados en 4 y 5: 23/9
  • DNI terminados en 6 y 7: 24/9
  • DNI terminados en 8 y 9: 25/9

Desempleo Plan 2:

  • Todas las terminaciones de DNI: 3/9 al 10/9

