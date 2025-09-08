ANSES ofrece descuentos y reintegros de hasta el 20% para jubilados y pensionados en septiembre 2025

El organismo previsional cuenta con un programa de beneficios en el que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de beneficios para los jubilados y pensionados dentro de su sistema. Además, en septiembre estos grupos, al igual que las asignaciones, recibirán un i ncremento del 1,9% en sus prestaciones.

Esta medida toma lugar dado lo que se establece en el Decreto 274/24 sobre la fórmula de movilidad, en el que se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Se trata de un programa de la Administración Nacional de Seguridad Social en la que los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7 mil comercios adheridos y las principales cadenas de supermercados que funcionan en el país.

En supermercados se ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y en otros comercios un 20% en artículos de limpieza y perfumería . Para poder gozar de estos beneficios solo se tiene que pagar con la tarjeta en la que se cobra la prestación.

Y para aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, se les suma un 5% de reintegro adicional en sus compras con tarjeta de débito o crédito usando el QR de BNA+, en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. En este caso, el tope mensual es de $20.000.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Monto de las jubilaciones en septiembre

En septiembre, las pensiones y jubilaciones reciben un 1,9% de aumento en sus haberes por lo establecido en el decreto de movilidad. En este sentido, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $320.277,17 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $390.277,17

Jubilación máxima: $2.154.737

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $326.221,74

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez: $224.194,02 + (Bono Extraordinario) $70.000 = 294.194,02

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025

El calendario de pagos de ANSES programado para el noveno mes del 2025:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: 8/9

DNI terminado en 1: 9/9

DNI terminado en 2: 10/9

DNI terminado en 3: 11/9

DNI terminado en 4: 12/9

DNI terminado en 5: 15/9

DNI terminado en 6: 16/9

DNI terminado en 7: 17/9

DNI terminado en 8: 18/9

DNI terminado en 9: 19/9

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo