La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció una serie de beneficios para los jubilados y pensionados dentro de su sistema. Además, en septiembre estos grupos, al igual que las asignaciones, recibirán un incremento del 1,9% en sus prestaciones.
ANSES ofrece descuentos y reintegros de hasta el 20% para jubilados y pensionados en septiembre 2025
El organismo previsional cuenta con un programa de beneficios en el que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados.
Esta medida toma lugar dado lo que se establece en el Decreto 274/24 sobre la fórmula de movilidad, en el que se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que haya informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En que consiste el programa de Beneficios ANSES
Se trata de un programa de la Administración Nacional de Seguridad Social en la que los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en más de 7 mil comercios adheridos y las principales cadenas de supermercados que funcionan en el país.
En supermercados se ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y en otros comercios un 20% en artículos de limpieza y perfumería. Para poder gozar de estos beneficios solo se tiene que pagar con la tarjeta en la que se cobra la prestación.
Y para aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco Nación, se les suma un 5% de reintegro adicional en sus compras con tarjeta de débito o crédito usando el QR de BNA+, en supermercados como Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. En este caso, el tope mensual es de $20.000.
Monto de las jubilaciones en septiembre
En septiembre, las pensiones y jubilaciones reciben un 1,9% de aumento en sus haberes por lo establecido en el decreto de movilidad. En este sentido, los montos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $320.277,17 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $390.277,17
- Jubilación máxima: $2.154.737
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + (Bono Extraordinario) $70.000 = $326.221,74
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez: $224.194,02 + (Bono Extraordinario) $70.000 = 294.194,02
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos de ANSES programado para el noveno mes del 2025:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 8/9
- DNI terminado en 1: 9/9
- DNI terminado en 2: 10/9
- DNI terminado en 3: 11/9
- DNI terminado en 4: 12/9
- DNI terminado en 5: 15/9
- DNI terminado en 6: 16/9
- DNI terminado en 7: 17/9
- DNI terminado en 8: 18/9
- DNI terminado en 9: 19/9
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22/9
- DNI terminados en 2 y 3: 23/9
- DNI terminados en 4 y 5: 24/9
- DNI terminados en 6 y 7: 25/9
- DNI terminados en 8 y 9: 26/9
