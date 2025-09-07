SUAF de ANSES: cómo saber si me corresponde cobrar alguna asignación en septiembre 2025







El cronograma de pagos de ANSES comienza los depósitos el lunes 8 de septiembre. Cuándo cobro mi prestación.

Estos son los requisitos para solicitar las asignaciones familiares en ANSES en septiembre 2025.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dará inicio a su calendario de pagos correspondiente a septiembre 2025 la segunda semana del mes. Las asignaciones, pensiones y jubilaciones recibieron un 1,9% de incremento en el marco del cumplimiento del Decreto 274/24 en el cual se establece la formula de movilidad vigente.

En ella se acuerdan aumentos mensuales que tomen como referencia el último índice de inflación que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) es un esquema de ayuda económica que tiene como objetivo llegar a personas con ingresos formales, pueden ser asalariados registrados, jubilados y monotributistas que no superen el tope mensual máximo que se estima.

¿Me corresponde cobrar alguna asignación de ANSES este mes? La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) tiene un sistema de consultas online en la cual se puede verificar si te corresponde alguna de las prestaciones que gestiona el organismo. También permite ver la fecha y el lugar de cobro. Esto facilita el acceso a esta información sin la necesidad de acercarse a las oficinas de atención.

Para hacerlo, accedé al sitio web oficial de ANSES e ingresá con tu CUIL o el número de beneficio que te haya sido asignado. Una vez completado, hacé clic en “Consulta” para enviar la información. La plataforma te indicará si tenés derecho a recibir el pago, cuál es el monto correspondiente y te mostrará las fechas y lugares disponibles para cobrarlo. ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025 Los valores vigentes para el SUAF de ANSES en el noveno mes son: Asignación Familiar por Hijo IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38 Asignación por Hijo con Discapacidad IGF hasta $874.426: $187.371,66

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52

IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52 Asignación por Cónyuge IGF hasta $4.023.266: $13.952,99 Asignación por Maternidad Sin tope de IGF.

El monto se calcula según la remuneración bruta. Asignaciones de Pago Único Nacimiento: $67.071,88

$67.071,88 Adopción: $401.069,81

$401.069,81 Matrimonio: $100.435,08 Asignación Prenatal IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38 Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

