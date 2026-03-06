PNC de ANSES: cuánto recibirán en marzo 2026 y quiénes acceden

El organismo previsional anunció las fechas de cobro para los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas, a quienes también les impactará el aumento en haberes de marzo 2026.

Los haberes se acreditan en las cuentas bancarias de los titulares, por lo que el dinero puede retirarse a través de cajeros automáticos o en las sucursales bancarias habilitadas.

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reciben en marzo de 2026 un aumento del 2,88% en sus haberes , producto de la actualización mensual basada en la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

Este ajuste se aplica dentro de la fórmula de movilidad vigente , que actualiza las prestaciones previsionales de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) . Además del incremento mensual, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 , que se paga junto con el haber para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones destinadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que no reúnen los requisitos necesarios para acceder a una jubilación con aportes .

Entre los principales grupos que pueden acceder a este beneficio se encuentran:

También se incluye la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse .

Madres de siete hijos o más , quienes pueden acceder a esta prestación independientemente de su edad , siempre que no tengan cobertura previsional .

Adultos mayores de 70 años , que pueden solicitar la PNC por vejez si no perciben otros beneficios previsionales ni tienen ingresos formales .

Personas con discapacidad , que deben acreditar una disminución física o mental del 66% o más y demostrar que no cuentan con ingresos suficientes .

Para obtener una PNC es necesario realizar un trámite ante ANSES, que incluye una evaluación socioeconómica, la presentación de documentación y la verificación de posibles incompatibilidades con otros beneficios.

Monto de las PNC en marzo

Con la actualización aplicada en marzo, los montos de las PNC quedaron establecidos de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez

El haber básico es de $258.720,61. Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total a cobrar asciende a $328.720,61.

PNC para madres de siete hijos o más

Perciben un haber mensual equivalente a la jubilación mínima, que se ubica en $369.600,87. Con el refuerzo, el ingreso total llega a $439.600,87.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

El haber mensual es de $295.680,69. Al sumarse el bono extraordinario, el total a cobrar alcanza los $365.680,69.

El refuerzo de $70.000 se otorga completo a quienes perciben ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima. En los casos en que el haber supera ese monto, el bono se paga de manera proporcional, de forma que el total no supere el tope de $439.600,87.

Cabe destacar que, aunque las prestaciones se actualizan todos los meses según la inflación, el bono extraordinario permanece congelado desde marzo de 2024, lo que reduce el impacto real de los aumentos mensuales en los ingresos finales de los beneficiarios.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

La ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para marzo, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

Quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima percibirán sus ingresos en la segunda parte del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

El cronograma para las Pensiones No Contributivas quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Asignación Universal por Hijo y SUAF

El pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) seguirá este calendario:

Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9

Asignación por Embarazo

Las fechas de cobro de la Asignación por Embarazo serán:

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 0

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 1

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 2

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 3

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 4

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 5

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 7

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 8

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 9

Asignación por Prenatal y Maternidad

En el caso de la Asignación por Prenatal, el calendario es el siguiente:

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

La Asignación por Maternidad se paga el primer día del cronograma, sin importar la terminación del DNI.

Asignaciones de pago único

Las Asignaciones de Pago Único de ANSES (matrimonio, nacimiento y adopción) se acreditarán en dos períodos:

Del 10 de marzo al 10 de abril

Del 20 de marzo al 10 de abril

Fondo de Desempleo

El calendario para la Prestación por Desempleo quedó establecido de esta manera:

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3

Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5

Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9

Liquidaciones en Mi ANSES

Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones en la plataforma Mi ANSES. Para hacerlo, deberán ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, lo que permitirá verificar el monto exacto a cobrar, la fecha de pago y el lugar donde se acreditará el haber.

