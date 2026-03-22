ANSES modificó su calendario de pagos de marzo 2026 por los feriados del 23 y 24 de marzo + Seguir en









Conocé las nuevas fechas de cobro de ANSES tras los feriados de marzo 2026.

ANSES modificó su calendario de pagos con motivo de los feriados de marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó el calendario de pagos de marzo 2026 debido a los feriados del 23 y 24 de marzo, que coinciden con el Día de la Memoria y un día no laborable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este cambio afecta principalmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, ya que las fechas de cobro se adelantaron para evitar superposiciones con los días de asueto. Los montos de las prestaciones ya incluyen el aumento del 2,88% por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, lo que eleva el ingreso mensual total a $439.600,88.

ANSES Qué pasará con las oficinas de ANSES Las oficinas de ANSES mantendrán su atención habitual, pero se recomienda evitar la concurrencia masiva en los días previos y posteriores a los feriados. Los cajeros automáticos y sucursales bancarias podrían registrar mayor demanda entre el 20 y el 25 de marzo, debido al adelanto de pagos para algunos beneficiarios.

ANSES sugiere consultar el calendario actualizado y retirar el dinero con anticipación para evitar inconvenientes, especialmente en el caso de quienes cobran en efectivo.

Monto de las prestaciones de ANSES en marzo 2026 ANSES computadora Las prestaciones de ANSES registraron un aumento del 2,88% en marzo de 2026, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los montos actualizados son los siguientes:

Jubilación mínima : $439.600,88 (incluye haber base de $369.600,88 más bono de $70.000 ).

Pensiones No Contributivas (PNC) : $328.720,62 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $365.680,70 .

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $132.813 por hijo (se cobra $106.250 por mes, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta).

AUH por discapacidad: $432.000. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 anses-foto.png El cronograma de pagos de ANSES para marzo 2026 se organizó según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los feriados del 23 y 24 de marzo obligaron a adelantar algunos depósitos para evitar demoras: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0 a 9: Del 9 al 20 de marzo. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI 0 y 1 : 20 de marzo (originalmente 23 de marzo).

DNI 2 y 3 : 25 de marzo .

DNI 4 y 5 : 26 de marzo .

DNI 6 y 7 : 27 de marzo .

DNI 8 y 9: 30 de marzo. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 0: 16 de marzo.

DNI terminados en 1: 17 de marzo.

DNI terminados en 2: 18 de marzo.

DNI terminados en 3: 19 de marzo.

DNI terminados en 4: 20 de marzo.

DNI terminados en 5: 23 de marzo.

DNI terminados en 6: 24 de marzo.

DNI terminados en 7: 25 de marzo.

DNI terminados en 8: 26 de marzo.

DNI terminados en 9: 27 de marzo. Prestación por Desempleo Inicia el 20 de marzo y continúa según la terminación del DNI.

anses página.png El ajuste en el calendario de pagos de ANSES busca garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes sin inconvenientes, a pesar de los feriados. Se recomienda verificar la fecha exacta de cobro según el DNI y el tipo de prestación, y evitar dejar el retiro de efectivo para los últimos días, cuando la demanda en cajeros y sucursales suele ser mayor.

Temas ANSES