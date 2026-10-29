ANSES oficializó aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en noviembre

Lo dispuso a través del Decreto 1296/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. Lo cobrarán quienes perciban haberes mínimos y, de manera proporcional, quienes superen ese monto hasta alcanzar el tope fijado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió como se van a desarrollar las fechas de pago de noviembre tanto para jubilados como pensionados.

El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre, a través del Decreto 1296/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

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El refuerzo alcanzará a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) , a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y graciables pagadas por el organismo.

Según establece la norma, quienes cobren un monto igual o menor al haber mínimo previsional percibirán el bono completo . En tanto, para quienes perciban un importe superior, el bono será igual a la suma necesaria para alcanzar un tope equivalente al haber mínimo más los $70.000.

Para acceder al beneficio, las prestaciones deberán estar vigentes en el mismo mes en que se realice la liquidación. Además, en el caso de las pensiones, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, serán considerados como un único titular a los fines del cobro.

El decreto aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto. A su vez, faculta a la ANSES a dictar las normas complementarias para su implementación, así como para el control y el recupero de percepciones indebidas, mientras que la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 “no resguardaba el riesgo inflacionario” y tuvo efectos perjudiciales para todos los jubilados, en especial para los de menores ingresos. Por ese motivo, recordó, desde enero de 2024 y hasta octubre de 2026 se otorgaron ayudas económicas y bonos extraordinarios mensuales para sostener sus haberes.

Asimismo, el texto señala que mediante el Decreto 274/24 se modificó la fórmula de movilidad para actualizar mensualmente los haberes según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el objetivo de evitar que los jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo. En ese marco, el bono de noviembre se otorga como compensación por los efectos adversos de la ley anterior sobre los haberes más bajos.

ANSES cambia las fechas de cobro de noviembre: qué jubilados deben estar atentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió como se van a desarrollar las fechas de pago de noviembre tanto para jubilados como pensionados.

Como todos los meses, el calendario se organiza por la terminación del DNI y por el nivel de ingresos que recibe cada uno, ya que no todos los beneficiarios cobran en los mismos días.

Los feriados y jornadas especiales pueden modificar la distribución habitual de los pagos. ANSES

Por qué se modifican los pagos: el impacto de los feriados y días no laborables

Noviembre tiene varias fechas especiales que obligan a prestar atención al calendario oficial. Durante el mes habrá feriados por la visita del papa León XIV y también jornadas especiales por el Día de la Soberanía Nacional. El calendario nacional contempla fechas de este tipo durante la primera mitad del mes y un feriado trasladable antes de que termine.

De todas formas, eso no significa que todos los pagos se posterguen, ya que ANSES fija previamente las fechas de acreditación y las distribuye según cada grupo de beneficiarios. En el caso de noviembre, el esquema quedó organizado de esta manera:

jubilados y pensionados que no superan la mínima: del 9 al 20 de noviembre

jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: del 24 al 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas: del 9 al 13 de noviembre

Qué grupos de jubilados y pensionados verán afectado su cronograma

Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo tendrán estas fechas:

DNI terminado en 0: 9 de noviembre

DNI terminado en 1: 10 de noviembre

DNI terminado en 2: 11 de noviembre

DNI terminado en 3: 12 de noviembre

DNI terminado en 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

En tanto, quienes cobran haberes superiores a la mínima tendrán este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Las Pensiones No Contributivas se pagan entre el 9 y el 13 de noviembre, también según terminación de documento. De esta manera, los beneficiarios con haberes superiores a la mínima son los que cobrarán el tramo final del calendario.

Cómo consultar la nueva fecha de cobro en Mi ANSES

La fecha exacta puede verificarse desde Mi ANSES. Para hacerlo, hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a: Cobros - Consultar fecha y lugar de cobro. Ahí mismo figura la información correspondiente a cada prestación y al titular. También se puede revisar el calendario oficial según:

tipo de prestación

terminación del DNI

nivel del haber

Si la fecha ya pasó y el dinero todavía no aparece acreditado, hay que revisar primero los movimientos de la cuenta bancaria. En caso de que el inconveniente continúe, el beneficiario puede comunicarse con ANSES a través de sus canales oficiales o solicitar un turno para hacer el reclamo.