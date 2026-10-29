Subsidio de Contención Familiar de ANSES: montos, beneficiarios y condiciones

ANSES cuenta con distintas prestaciones destinadas a acompañar a las familias ante situaciones vinculadas con el fallecimiento de un jubilado o pensionado.

Ante el fallecimiento de una persona jubilada o pensionada , los gastos del sepelio pueden representar una carga económica difícil de afrontar para sus familiares. Para acompañar estas situaciones, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con el Subsidio de Contención Familiar , una prestación destinada a reintegrar parte de esos costos bajo determinadas condiciones.

El beneficio está dirigido, principalmente, a quienes pagaron los servicios funerarios de una persona titular de una prestación previsional.

También contempla a familiares con derecho a cobrar una pensión por fallecimiento y, en circunstancias específicas, a otros herederos. El orden de prioridad y la documentación presentada determinan cómo se gestiona el pago.

El Subsidio de Contención Familiar es un reintegro por gastos de sepelio administrado por ANSES. Su finalidad es brindar una ayuda económica ante el fallecimiento de personas que percibían determinadas prestaciones previsionales o que habían solicitado una jubilación o pensión cuyo otorgamiento correspondía.

Los trámites previsionales requieren documentación que permita acreditar la identidad del solicitante y las circunstancias correspondientes.

El régimen alcanza a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) , beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensionados honoríficos por la Guerra de Malvinas y titulares de determinadas prestaciones no contributivas transferidas al organismo, entre otros grupos contemplados en la normativa.

Para el fallecimiento de una persona jubilada o pensionada, ANSES establece un orden de prioridad para acceder al beneficio:

quienes pagaron el sepelio: deben acreditar que afrontaron los gastos mediante la documentación admitida por el organismo

deben acreditar que afrontaron los gastos mediante la documentación admitida por el organismo familiares con derecho a pensión: incluye a viudas, viudos, convivientes previsionales e hijos que reúnan las condiciones para cobrar la pensión derivada

incluye a viudas, viudos, convivientes previsionales e hijos que reúnan las condiciones para cobrar la pensión derivada otros herederos: pueden solicitarlo cuando no hay familiares con derecho a pensión ni una persona que acredite el pago mediante la factura correspondiente, según las condiciones previstas

La documentación puede variar de acuerdo con quién presente la solicitud. Entre los comprobantes exigidos figuran el DNI de quien tramita el reintegro, la partida de defunción y, según el caso, la factura de la funeraria, una constancia de cobertura de sepelio emitida por una entidad habilitada o la póliza de seguro correspondiente.

El trámite es gratuito y, si la persona fallecida era titular de una prestación previsional, puede realizarse en una oficina de ANSES con turno o mediante Atención Virtual, de acuerdo con las opciones habilitadas.

De cuánto es el monto actualizado del reembolso por sepelio

El monto es uno de los datos que conviene revisar antes de iniciar la gestión. El Decreto 655/2020 fijó en $15.000 el valor del Subsidio de Contención Familiar, en reemplazo del importe anterior. Esa norma constituye una referencia oficial para conocer el origen de la suma.

También hay que tener presente que se trata de una prestación de pago por única vez, no de un adicional mensual a la jubilación. El objetivo es reintegrar gastos asociados al fallecimiento, dentro de los límites y las condiciones establecidos por el régimen.

La presentación de comprobantes y el cumplimiento de los plazos administrativos son aspectos relevantes al iniciar solicitudes vinculadas con prestaciones previsionales. Magnific

Para evitar demoras, conviene consultar el importe aplicable al momento de presentar la solicitud y comprobar que la documentación esté completa. Si la factura está a nombre de quien pagó el servicio, ese comprobante puede ser determinante para establecer la prioridad de cobro.

El plazo también importa: la normativa establece, como regla general, que el derecho a solicitar el subsidio prescribe al cumplirse un año desde el fallecimiento. Por eso, dejar pasar los meses sin iniciar la gestión puede complicar el acceso al beneficio.

¿Es compatible con el cobro de la Pensión por Fallecimiento?

El Subsidio de Contención Familiar puede coexistir con la pensión derivada del fallecimiento, siempre que se cumplan los requisitos de ambas prestaciones. Se trata de beneficios distintos: uno está destinado a cubrir parte de los gastos funerarios y el otro brinda un ingreso periódico a los familiares que reúnen las condiciones previsionales.

Cuando existen familiares con derecho a la pensión, ANSES informa que el subsidio se abona junto con ella de manera automática, aunque para cobrarlo deben presentarse la resolución que otorga la pensión y el formulario PS.6.296.

La situación puede cambiar si otra persona ya solicitó el reintegro y acredita haber pagado los gastos del sepelio. Por eso, el derecho a la pensión no debe confundirse con la prioridad sobre el reintegro: el organismo evalúa las circunstancias y los comprobantes correspondientes.

Si no hay familiares con derecho a pensión ni una factura que permita identificar a quien afrontó el servicio, los herederos pueden solicitar el subsidio mediante los formularios que correspondan a su caso.