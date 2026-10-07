ANSES: tabla de montos, escalas del SUAF y topes de ingreso para las Asignaciones Familiares

El organismo actualizó los montos de AUH, AUE y SUAF para octubre. Cuánto cobra cada familia según sus ingresos y cuál es el nuevo tope.

ANSES actualizó en octubre los montos de las Asignaciones Familiares y los topes de ingresos para acceder al SUAF, AUH y AUE.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicó en octubre un aumento del 1,66% sobre los montos y rangos de ingresos de las Asignaciones Familiares. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 283/2026 y alcanza a prestaciones como la AUH, AUE y SUAF .

Con el nuevo esquema, la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) quedaron en $156.588 en el valor general, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del SUAF parte de $78.304 y disminuye según el nivel de ingresos del grupo familiar.

En octubre de 2026, la AUH general tiene un valor total de $156.588 por hijo . Como ocurre habitualmente con esta prestación, ANSES abona mensualmente el 80%, equivalente a $125.270,40 , mientras que el 20% restante, $31.317,60, queda retenido hasta la presentación de la Libreta correspondiente.

La Asignación por Embarazo (AUE) también quedó establecida en $156.588 para el valor general. El monto se actualizó junto con las demás asignaciones alcanzadas por la movilidad de octubre.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad , el valor general ascendió a $509.863 . El mecanismo de pago mantiene la misma lógica: se abona el 80% de manera mensual y el 20% restante queda sujeto a la acreditación de los controles y requisitos correspondientes.

Escala SUAF: tramos de ingresos y montos por hijo

El monto de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Para octubre, el primer tramo alcanza a quienes tienen ingresos familiares de hasta $1.212.301 y otorga $78.304 por hijo.

La segunda escala comprende ingresos de $1.212.301,01 a $1.777.957, con un pago de $52.821 por hijo. El tercer tramo va desde $1.777.957,01 hasta $2.052.708 y establece un monto de $31.949.

Para el último rango, que comprende ingresos familiares de $2.052.708,01 a $6.419.726, el beneficio es de $16.487 por hijo. Estos valores corresponden a la zona general y pueden variar para las zonas geográficas que tienen montos diferenciales.

Cuál es el nuevo tope de ingreso familiar para cobrar asignaciones

El nuevo límite máximo de ingresos del grupo familiar quedó fijado en $6.419.726 mensuales. Para determinarlo, ANSES considera los ingresos de los integrantes del grupo familiar, incluidos los correspondientes a ambos progenitores.

Además, existe un tope individual de $3.209.863. Esto significa que si uno de los integrantes del grupo familiar supera ese ingreso, la familia queda excluida del cobro de las asignaciones familiares, incluso si la suma de los ingresos de todos los integrantes no supera el límite familiar.

El esquema comenzó a regir para las asignaciones correspondientes a octubre de 2026 y surge de la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece que los montos y límites se actualizan mediante la movilidad y que, cuando el cálculo arroja decimales, se aplica el redondeo al entero siguiente.