Rolando Figueroa firmó un acuerdo con Nación para comenzar a saldar la deuda con la caja previsional de Neuquén

El entendimiento fue suscripto entre el gobernador, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el titular de ANSES. La provincia reclama cerca de u$s200 millones.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , suscribieron este jueves un acuerdo para empezar a saldar la deuda que Nación mantiene con la caja jubilatoria de la provincia . Figueroa reclama más de u$s200 millones, que pretende volcar a la obra pública.

"Después de muchos años, comenzamos a saldar una deuda histórica con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, pendiente a lo largo de distintos gobiernos nacionales" , informó este jueves el mandatario patagónico en sus redes sociales.

De la firma también participó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi. Se trata de un convenio para iniciar la transferencia de los fondos "que le corresponden a la provincia por la armonización de varios puntos de nuestra caja jubilatoria, mientras se determina el monto final a transferir".

"Hace dos años Neuquén cambió: elegimos dejar de lado banderías políticas y apostar al diálogo como herramienta para resolver problemas concretos cuidando los fondos de todos los neuquinos" , sacó pecho el gobernador.

El primer acercamiento entre las partes había tenido lugar meses atrás, cuando el por entonces flamante ministro del Interior, Diego Santilli, visitó Neuquén en búsqueda de apoyos para el Presupuesto 2026. Posteriormente, Santilli repitió el viaje, intentando captar respaldos para la reforma laboral.

La pulseada por las cajas jubilatorias provinciales

Por entonces, Figueroa puso sobre la mesa la cuestión de la caja previsional local. Cabe recordar que distintas provincias ya alcanzaron acuerdos en ese plano con el Gobierno. Se trata de Entre Ríos, Chaco, Córdoba y La Pampa. Lo propio intenta hacer el chubutense Ignacio Torres. Por el contrario, Santa Fe mantiene en alto su reclamo ante la Corte Suprema y exige casi $2 billones.

El gobernador patagónico cumplió con su parte y prestó apoyos en el ámbito legislativo. Julieta Corroza, su única senadora, votó a favor de la reforma laboral. Lo propio hizo más tarde su alfil en Diputados, Karina Maureira.

La pulseada entre Nación y los distritos data de 1994, durante el Gobierno de Carlos Menem, cuando 13 provincias decidieron no transferir sus cajas previsionales a la órbita del Estado. Se trata de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Recientemente, Maximiliano Pullaro aplicó en Santa Fe una reforma previsional con el objetivo de "salvar la caja jubilatoria". Lo propio hizo, más tarde, su vecino Martín Llaryora, iniciando un fuerte conflicto con el gremialismo local, que se mantiene en pie de guerra.

En tanto, Rogelio Frigerio anunció durante la inauguración de sesiones ordinarias que avanzará con una reforma propia.

El líder litoraleño habló de una "reforma estructural del sistema previsional", al tiempo que anticipó que proyecta para 2026. El mandatario señaló que, al asumir, en diciembre del 2023, "la Caja de Jubilaciones proyectaba un déficit superior al 50% y que hoy se redujo significativamente, evitando una crisis inmediata". Sin embargo, advirtió "que el sistema mantiene un problema estructural que debe resolverse".