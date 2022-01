ANSES deja de pagar plus extraordinario a un grupo de beneficiarios La ANSES activará en febrero el calendario de pago del sexto Complemento del Salario Familiar para trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijos. Sin embargo, por la actualización de las escalas y topes el monto un grupo de beneficiarios no accederá al plus extraordinario del SUAF.