Alerta meteorológica por tormentas, granizo y fuertes vientos: cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo sigue el clima + Seguir en









El AMBA aguarda una jornada calurosa con máxima de 34 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas, granizo y fuertes vientos para 11 provincias.

Rige una probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas en el AMBA. Mariano Fuchila

El calor volvió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el clima indica que las máximas para este miércoles llegarían a los 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos para 11 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este miércoles las marcas apuntan a un rango entre los 23 y 34 grados, con el pico de calor para la tarde y una noche parcialmente nublada. El jueves la mínima será de 25 y la máxima de 33, con una probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana junto a tormentas aisladas (10% al 40%) para la tarde y noche.





Hacia el viernes el tiempo dará un respiro con franjas entre los 18 y 28 grados, sin lluvias a la vista y con una jornada ligeramente nublada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2011390767034663402&partner=&hide_thread=false 14 ENE I #Alertas para hoy:



#Tormenta

Lluvias intensas

20-50 mm con ráfagas ≥ 90 km/h

15-50 mm con ráfagas ≥ 70 km/h

Granizo



#Lluvia

10-25 mm pic.twitter.com/tNj4OELcCP — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 14, 2026 Alerta por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Córdoba, La Pampa, Río Negro, el este de San Luis, oeste de Mendoza y el sur de Buenos Aires. Allí se espera actividad eléctrica frecuente, ráfagas mayores a los 70 km/h, granizo ocasional y una precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

En paralelo, una pequeña alarma naranja rige gran parte del territorio mendocino y San Luis, con una acumulación estimada entre 20 y 50 mm. También rige una señal amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Neuquén, Río Negro y Chubut, con una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm.

Por último, los vientos abarcan esos territorios del sur sumado Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.