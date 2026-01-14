El calor volvió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el clima indica que las máximas para este miércoles llegarían a los 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y vientos para 11 provincias.
Alerta meteorológica por tormentas, granizo y fuertes vientos: cuándo llegan las lluvias al AMBA y cómo sigue el clima
El AMBA aguarda una jornada calurosa con máxima de 34 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por tormentas, granizo y fuertes vientos para 11 provincias.
-
El efecto del humo de los incendios forestales puede persistir hasta muchos años después
-
Luna roja 2026: Argentina tendrá un lugar privilegiado de observación
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este miércoles las marcas apuntan a un rango entre los 23 y 34 grados, con el pico de calor para la tarde y una noche parcialmente nublada. El jueves la mínima será de 25 y la máxima de 33, con una probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana junto a tormentas aisladas (10% al 40%) para la tarde y noche.
Alerta por tormentas, lluvias y vientos: las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Córdoba, La Pampa, Río Negro, el este de San Luis, oeste de Mendoza y el sur de Buenos Aires. Allí se espera actividad eléctrica frecuente, ráfagas mayores a los 70 km/h, granizo ocasional y una precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.
En paralelo, una pequeña alarma naranja rige gran parte del territorio mendocino y San Luis, con una acumulación estimada entre 20 y 50 mm. También rige una señal amarilla por lluvias para el sector cordillerano de Neuquén, Río Negro y Chubut, con una precipitación acumulada entre 10 y 25 mm.
Por último, los vientos abarcan esos territorios del sur sumado Santa Cruz, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Dejá tu comentario