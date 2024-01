Apple y un punto de quiebre con la llegada de la Inteligencia Artificial

La masificación de la Inteligencia Artificial como una herramienta disponible para todas las personas promete ser un nuevo punto de quiebre en el mundo de las computadoras. " Si la Mac no se convierte en una Mac con IA el próximo año, Apple será cuestionada ", declaró Olivier Blanchard , Director de Investigación del grupo Futurum .

Si bien las Mac se convirtieron en la opción preferida entre artistas, cineastas y otros profesionales del sector de la creación, con el correr del tiempo las computadoras con Windows - su principal competidor - dominaron los lugares de trabajo empresariales gracias a máquinas de menor costo sincronizadas con el paquete de herramientas de oficina fabricado por Microsoft y otros.

Ahora, el juego vuelve abrirse con la fusión de la Inteligencia Artificial con los ordenadores. Según analistas, el mercado mundial de computadoras personales, que se desplomó con el auge de los teléfonos inteligentes, está siendo revitalizado por la tendencia a trabajar y seguir cursos a domicilio, así como también por un marcado interés en los usuarios de adaptar la inteligencia artificial a las PC.

Se prevé que, durante los próximos años, Apple de un giro hacia la informática de inteligencia artificial de la misma manera que lo dio hacia el teléfono inteligente. "Sólo porque Apple no habla de IA generativa, no creo que no vaya a jugar en ese espacio", destacó Carolina Milanesi, analista de Creative Strategies.

Si bien parece estar atrasada en la carrera, es probable que la marca de la manzana esté diseñando su propio chip de computadora para "Macs con IA", aseguran diversos analistas. "Definitivamente hay más oportunidades para Apple de las que la gente cree", aseguró Milanesi.

Según Blanchard, las PC están a punto de volverse "mucho más poderosas" gracias a la "incorporación de capacidades de IA generativa". "La IA es literalmente todo y Apple no lo puede evitar", concluyó Blanchard.

Vision Pro: el último lanzamiento de Apple

Durante el 2023, Apple sacudió el mercado con el lanzamiento de Vision Pro, su primer casco de realidad virtual "mixta". El dispositivo ofrece una realidad virtual y adaptada, que tiene la capacidad de mezclar contenido digital con lo que observamos en el mundo real.

Este lanzamiento busca competir con Quest, las gafas de realidad virtual de Meta. Sin embargo, su precio de salida - de alrededor de 3.500 dólares, parece dirigir el producto más hacia las empresas que a los consumidores en general.

Vision pro.jpg Las gafas de realidad virtual "Vision Pro" son el último gran lanzamiento de Apple.

El nuevo dispositivo no es inalámbrico, a diferencia de los modelos recientes Quest (Meta) o Vive (HTC). Las gafas permiten a los usuarios adentrarse en universos paralelos (paisajes meditativos, videos personales, videojuegos, videoconferencias, etc.), además de elegir el grado de inmersión que desean, mediante un botón que permite ajustar la pantalla desde "realidad aumentada" a "realidad virtual".

"Apple está haciendo más para entrar en el negocio", explicó Milanesi. "Está claro que con Vision Pro apunta a ingresar en el espacio empresarial y para ello lo vincularon con la Mac".

Por lo pronto, Apple sigue dominando el mercado de los smartphones. En 2023, la firma de la manzana puso fin a una racha de 12 años de Samsung Electronics como mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, tras alcanzar una cuota de mercado del 20%.