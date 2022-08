Apple: una de sus empleadas podría ser despedida por responder consultas en TikTok

¿Qué había dicho la ingeniera?

A través de su cuenta @stopitparis, Campbell respondió a otra usuaria de TikTok, quien le preguntó acerca de un caso de extorsión por parte de un grupo de delincuentes que le había robado su iPhone. Según explicó en su consulta, le exigían que elimine el teléfono robado de su cuenta de Apple ID para evitar el bloqueo de activación y que, de no hacerlo, filtrarían todo su contenido personal.

El bloqueo de activación requiere que los usuarios desbloqueen su dispositivo Apple después de haberlo borrado con la contraseña de su Apple ID si todavía está conectado a una cuenta. Sin la contraseña, el iPhone no se puede usar. Campbell le sugirió a la usuaria que ignore sus mensajes dado que los ladrones no tienen su información personal. Y le explicó que las amenazas para que quite el Apple ID eran para que el dispositivo quede liberado y así pudieran revenderlo.

A pesar de que el video no parece ser particularmente denigrante o perjudicial para Apple, la empresa no aprobó que Campbell se identificara como trabajadora de la compañía por lo que se pusieron en contacto con ella y la amenazaron con despedirla si no eliminaba el video.

En respuesta, la ingeniera subió un video a TikTok que tituló “Hey Apple, no me despidas”, en el que detalla su posición tras lo sucedido. “Si me preguntas, reforzar la confianza del público en la seguridad de Apple no es algo que haga quedar mal a la compañía, especialmente cuando llega a 5 millones de personas. Esto es, sin duda, una locura y algo fuera de lo común”, resalta Campbell en el video.