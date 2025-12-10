Luis Petri defendió la compra de los aviones F-16: "La inversión militar más importante de los últimos 40 años"

Según el ministro, la adquisición es “la inversión militar más importante de los últimos cuarenta años”. Así, respondió a los cuestionamientos de la oposición.

El reciente sobrevuelo de los seis F-16 que atravesaron el cielo de la Ciudad de Buenos Aires el último fin de semana volvió a colocar a la modernización militar en el centro de la discusión pública. En medio de los cuestionamientos por la adquisición de estas aeronaves, el exministro de Defensa Luis Petri sostuvo que “ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza” y reivindicó la operación como un hito para las Fuerzas Armadas .

Para Petri, la compra representó “la inversión militar más importante de los últimos cuarenta años” , y la calificó como un salto tecnológico indispensable.

“Es un salto tecnológico de treinta años , por lo menos, donde logramos disuasión efectiva, no de cotillón”, afirmó al responder a quienes criticaron la incorporación de los F-16.

Las declaraciones del exministro se sumaron a un cruce previo entre el canciller Pablo Quirno y el diplomático Héctor Rogelio Torres , quien sostuvo en redes que “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”.

Quirno replicó: “Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición , no usarla para describirse o renuncie a la misma”.

Presentación F-16 8 Los aviones F-16 fueron adquiridos para la defensa, según Petri. Archivo

Petri retomó el debate y apuntó directamente al kirchnerismo. “A mí la verdad que las críticas del kirchnerismo me tienen sin cuidado, porque ellos demonizaban a las Fuerzas, ellos las destrataban, ellos las desfinanciaron, y ¿qué compraron?”, lanzó, descartando cualquier cuestionamiento proveniente de ese sector.

El exministro también aseguró que muchas de las objeciones actuales carecen de fundamento y recordó que gestiones anteriores tampoco avanzaron con alternativas. “Estuvieron a punto de comprar aviones JF-17 chinos. No lo hicieron”, subrayó.

Al mismo tiempo, criticó la falta de inversiones durante gobiernos previos. “Es increíble lo que les pasa. Ahora se han transformado todos en sommelier de aviones caza”, ironizó al mencionar las críticas que circularon en redes y en algunos sectores políticos

El inicio operativo y el rol estratégico de los F-16 para Luis Petri

La proyección oficial establece que las aeronaves comenzarán a operar plenamente en enero de 2026, con una entrega escalonada que finalizará en 2028. El diputado remarcó que, desde la baja de los Mirage en 2015, el país “no tenía ningún avión supersónico, teniendo en cuenta que somos el octavo país más extenso del mundo”.

Para Petri, esta incorporación significó “recuperar control y vigilancia del espacio aéreo”, una prioridad estratégica que el Estado había abandonado.

En su repaso, destacó especialmente la reacción del personal militar: “¿Sabés con qué me quedo? Me quedo con los oficiales y suboficiales en actividad y retirados de la Fuerza Aérea, emocionados se les caían las lágrimas”.

También evocó el reconocimiento de veteranos de guerra como Ernesto Ureta, uno de los pilotos que atacó al portaaviones HMS Invincible en 1982. “Él fue uno de los que piloteó junto con Gerardo Isaac, fue contra el Invencible y donde dos pilotos perdieron la vida”, recordó Petri.

El objetivo de la compra de equipamiento

Petri detalló que la política de defensa del Gobierno no se limitó a la compra de aeronaves. Mencionó, entre otros equipos, la llegada de los Strikers para reforzar la frontera norte.

“El presidente ha sido muy claro y a la hora de respaldarlas no es solamente con memoria concreta, no es solamente con los abrazos, no es solamente con lo simbólico, sino también equipándolas”, sostuvo.

Presentación F-16 5 Los F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires el pasado sábado. Archivo

El diputado aclaró que la modernización del sistema militar no implica intenciones ofensivas. “No vamos a invadir nada. Por eso los P-3 Orion, por eso han llegado para que controlen y vigilen nuestros recursos ícticos. Por eso los Strikes, para que vayan con el ejército en Jujuy, en Misiones, en Salta”, enumeró.

La compra de los F-16

El exministro defendió la elección del modelo F-16 frente a las objeciones sobre su antigüedad. “La vejez de un avión no se mide por los años, se mide por la modernización, por la aviónica y por las horas de vuelo remanente”, sostuvo al describir las prestaciones de la flota adquirida.

También remarcó el peso internacional del F-16 como argumento a favor. “Los JF-17 se fabricaron ciento cuarenta y cinco en el mundo. Los F-16 se fabricaron más de cuatro mil quinientos. Tres mil seiscientos se encuentran volando. ¿Sabés quién tiene ochocientos? Nada más y nada menos que la principal potencia militar del mundo: Estados Unidos. Más de veintiséis países utilizan los F-16. No hay discusión posible. Están modernizados”.

Para finalizar, Petri apuntó contra las gestiones que lo precedieron. “La verdad que el kirchnerismo que explique por qué no compró absolutamente nada. Tuvieron muchísimo sesgo ideológico con las Fuerzas Armadas”, sentenció, al defender la compra como un hito histórico de recuperación de capacidades militares.