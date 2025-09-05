ARCA: por qué el 22 de septiembre 2025 es una fecha clave para el monotributo







Conocé la razón por la que los contribuyentes deben respetar este día obligatoriamente si no quieren tener problemas con el organismo.

Los contribuyentes del régimen del monotributo de ARCA deberán cumplir con una obligación fiscal antes del 22 de septiembre. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó el calendario oficial con las fechas de vencimiento para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Esto incluyó al 22 de septiembre, que es una fecha clave para los contribuyentes inscriptos en el régimen del monotributo.

Una de las responsabilidades fiscales más importantes para los monotributistas es el pago de la cuota mensual del régimen. Su valor varía según la escala a la que pertenezcan, que se organizan según los ingresos y egresos de cada contribuyente.

ARCA: hasta cuándo puedo pagar el monotributo impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos

Los monotributistas tendrán tiempo para pagar la cuota del régimen hasta el próximo 22 de septiembre. Este es un importe que deben abonar mensualmente ya que cubre gastos como el Impuesto a las Ganancias, el IVA, el importe por la obra social y los aportes jubilatorios.

En caso de no pagar el monto antes de la fecha establecida, se comenzarán a agregar intereses a la cuota. No obstante, una vez que se acumulen 10 meses sin abonar, ARCA dará de baja automáticamente al contribuyente del régimen y no podrá emitir facturas o acceder a su obra social.

Escalas vigentes del monotributo monotributo.png Estas son las categorías del monotributo vigentes, junto con los ingresos brutos y los valores de cuotas que podrán abonar hasta el 22 de septiembre: Categoría A Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

