5 de septiembre 2025 - 11:12

Veda electoral en Buenos Aires: hasta cuándo se puede comprar alcohol antes de las elecciones 2025

Este viernes 5 de septiembre finaliza el plazo de campaña electoral. Así, existe un rango horario en el que se prohíbe comprar alcohol en los supermercados y pequeños comercios.

De cara a las elecciones en la provincia en Buenos Aires, para el domingo 7 de septiembre, una serie de dudas surgieron sobre la veda electoral. En el caso de la compra de alcohol, los supermercados y pequeños comercios tienen un horario límite para vender bebidas.

Este viernes 5 de septiembre finaliza el plazo de campaña electoral, por lo que queda prohibida la emisión de propaganda y los sondeos en la provincia de Buenos Aires, entre otras disposiciones.

La restricción deriva del Artículo 16 de la Ley 14.086 y continuará el sábado 6 con la prohibición de venta y exposición de bebidas alcohólicas en todos los supermercados, bares, restaurantes y boliches del distrito.

Veda electoral: hasta cuándo se puede comprar alcohol

La restricción de venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Buenos Aires regirá para todos los comercios desde el sábado 6 a las 20 horas, hasta las 21 del domingo 7, tres horas posteriores a la finalización de los comicios, conforme al Artículo 71 y 136 del Código Nacional Electoral (CNE).

Urna Reloj Votación.jpg
Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral y sancionados si la Justicia comprueba la falta.

El artículo 136 del CNE establece que "se impondrá prisión de 15 días a 6 meses a las personas que expendan bebidas alcohólicas desde doce horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario".

Elecciones en provincia de Buenos Aires 2025: qué se puede hacer durante la veda electoral

La veda electoral en la Provincia comenzó este viernes 5 de septiembre a las 8 y se extenderá hasta las 21 del domingo 7, es decir, tres horas después del cierre de los comicios. Desde ese momento estarán prohibidas actividades de campaña y distribución de boletas.

Durante este período rigen una serie de limitaciones destinadas a asegurar el desarrollo normal de los comicios. Según detalla Argentina.gob.ar, entre las principales disposiciones se pueden mencionar las siguientes:

  • Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.

  • La restricción alcanza también a los posteos en redes sociales y cualquier acción online orientada a promover el voto a favor de un candidato en particular.

  • No se podrá publicar ni difundir encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 del domingo.

