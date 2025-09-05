Quién es Euge Quevedo, la artista que cantó el himno en el partido de la selección Argentina







Se trata de Euge Quevedo, cantante de cuarteto oriunda de San Luis. Recibió la propuesta de interpretar el himno luego de un show al que asistió Claudio "Chiqui" Tapia.

Euge Quevedo, cantante de cuarteto oriunda de San Luis, cantó el himno.

La selección Argentina se impuso 3 a 0 ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en el marco de lo que fue el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en suelo argentino. Sin embargo, previo al encuentro que se disputó en el Estadio Monumental, una joven se robó todas las miradas con su interpretación del himno nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Euge Quevedo, una cantante de cuarteto, de 33 años, oriunda de San Luis. La joven interpretó el himno con una versión a capella que recibió varios mensajes de apoyo por parte de los usuarios en las redes: “La mejor única aguante la Euge, “Qué buena interpretación, es una de las pocas dignas de cantar el himno en un evento tan importante como este” y “La mejor interpretación hasta ahora, genia total, posta”.

Luego de interpretar el himno, la joven expresó sus sensaciones a través de su cuenta de instagram: "buenas, por fin puedo respirar. Este día fue de puro nervios, pura emoción, pasé por todos los estados anímicos y por haber y ni siquiera había tenido hambre”. Al mismo tiempo, definió la actividad como “una locura total" y agregó que "tenía muchas cosas y expectativas en la cabeza y siente que cantó en un estado de shock porque no sentía su cuerpo”.

euge quevedo La joven interpretó el himno con una versión a capella previo al partido de Argentina contra Venezuela.

Por otro lado, Euge Quevedo se definió como una persona “muy autocrítica” y que podría haber cantado mejor. “Pero lo bueno es que tenía miedo de emocionarme, llorar y que no saliera nada”, destacó.

Horas antes de la presentación, la cantante había afirmado que el compromiso significa una marca personal: “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”. Las horas previas a la presentación En la previa a este momento, la joven cantante había expresado sus sensaciones y contó el detrás de escena para un medio cordobés- “Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”. En este contexto, explicó cómo le llegó la propuesta para este show. Según contó, la convocatoria informal surgió durante un show en el Movistar Arena al que asistió Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, relató la joven.

Temas Música