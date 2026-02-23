Peligro en la Ruta 11: un conductor manejaba haciendo zigzag con 2,26 g/l de alcohol en sangre

El episodio ocurrió en el marco de un operativo de seguridad vial a la altura del kilómetro 529. El procedimiento quedó registrado en video, culminó con la retención de su licencia y la intervención del Juzgado de Faltas.

Con 2,26 gramos de alcohol en sangre , un conductor fue interceptado cuando circulaba en zigzag por la Ruta Provincial 11 y puso en peligro a otros automovilistas. El procedimiento, que quedó registrado en video, culminó con la retención de su licencia.

El episodio se produjo a la altura del kilómetro 529, en el marco de un operativo de seguridad vial desplegado por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci. El vehículo fue detectado mientras realizaba maniobras peligrosas, lo que motivó su inmediata detención.

Una vez detenido, el conductor fue sometido a los controles de rigor. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,26 gramos por litro de sangre , un nivel ampliamente superior al permitido por la normativa vigente. Según indicaron fuentes oficiales, el hombre presentaba dificultades para hablar y mantenerse en pie.

En las imágenes del procedimiento difundidas por el ministerio de Transporte, se escucha el intercambio entre el conductor y el personal de tránsito en el momento del control. “Venía zigzagueando por el medio de la ruta”, le advirtieron mientras lo sostenían para evitar que se cayera.

En ese momento el agente encargado de tomarle la muestra de alcoholemia le pregunta "¿Tomó algo?". Ante la ausencia de respuesta por parte del conductor el oficial contestó: "de todo".

Ante esta situación, las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir, le impidieron continuar viaje hasta la llegada de un conductor alternativo habilitado y lo pusieron a disposición del Juzgado de Faltas competente.

Desde la cartera provincial señalaron que estos operativos forman parte de una política sostenida para garantizar el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante, a través de controles preventivos, incorporación de tecnología y presencia territorial, con el objetivo de reducir la siniestralidad y preservar vidas en las rutas bonaerenses.

El valor de la multa por manejar en estado de ebriedad

Desde el 3 de mayo de 2023, rige la Ley 27.714 de Alcohol Cero al volante a nivel nacional. De esta manera, en todas las rutas del país la normativa de tránsito establece que queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

En esta línea, las multas por manejar en estado de ebriedad en la provincia de Buenos Aires comienzan en $435.600 y pueden escalar hasta $1.452.000. Su valor depende del nivel de intoxicación y la reincidencia del conductor.

Pero, además del costo económico, si te encuentran conduciendo bajo efectos del alcohol, también podrías enfrentar otras consecuencias:

Suspensión de la licencia : dependiendo del nivel de alcohol en sangre y la reincidencia.

: dependiendo del nivel de alcohol en sangre y la reincidencia. Retención del vehículo : hasta que se garantice que, como conductor, no representas un peligro para la seguridad vial.

: hasta que se garantice que, como conductor, no representas un peligro para la seguridad vial. Causas y procesos judiciales: en caso de provocar un accidente grave, podrías enfrentar cargos penales.

Casi 1.000 conductores fueron sancionados por alcoholemia en controles durante la primera quincena del año

Casi 1.000 conductores fueron sancionados por alcoholemia positiva en distintos puntos del país durante la primera quincena del año. En ese mismo período, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente, como resultado de operativos intensivos desplegados en calles, rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

Entre el 1 y el 15 de enero, los controles alcanzaron a 231.962 vehículos en 2.913 operativos realizados en coordinación con provincias y municipios, con presencia en 39 puntos estratégicos. La infracción que más preocupación generó fue la detección de 966 casos de alcoholemia positiva, una conducta de alto riesgo para la seguridad vial.