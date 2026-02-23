Daniela Ballester, conductora de C5N, tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad" + Seguir en









La periodista acudió el jueves pasado al Sanatorio Los Arcos por un malestar. Luego de realizarle estudios, le diagnosticaron que había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Daniela Ballester habló de su padecimiento.

Daniela Ballester, conductora y una de las figuras del canal C5N, sufrió el jueves pasado un accidente cerebrovascular hemorrágico. La periodista no sufrió secuelas y se encuentra en buen estado de salud. “La vida me dio una segunda oportunidad”, dijo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ballester acudió la semana pasada a la guardia a raíz de un dolor de cabeza intenso y molestias en el cuello. El personal de salud le realizó los estudios de rigor en el Sanatorio Los Arcos y el equipo médico confirmó el episodio: había sufrido un ACV hemorrágico.

daniela ballester 2 “Tuve un ACV hemorrágico”, remarcó en diálogo a C5N, quien conduce El diario de 17 a 19, y aclaró que "por suerte" no le dejó secuelas: “Estoy igual que el día previo al ACV”. Afortunadamente, se recupera con normalidad y sin sufrir secuela alguna.

Ballester aclaró que está "genial" y que "gracias a Dios", no le quedó "ninguna secuela", aunque debe permanecer bajo estricta observación y tiene la indicación de realizar descanso absoluto.

Sobre lo ocurrido, la locutora dijo estar "sana y feliz, con ganas de volver a trabajar". Y concluyó: “La vida me dio una segunda oportunidad”.

Temas C5N

ACV