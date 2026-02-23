Rescataron a un andinista japonés tras caer más de 300 metros en el Aconcagua + Seguir en









El joven, de 20 años, fue hallado con vida a más de 6.700 metros de altura tras un amplio operativo aéreo y terrestre en el cerro.

El andinista japonés fue hallado con vida a más de 6.700 metros de altura.

Un andinista japonés de 20 años fue rescatado con vida luego de sufrir una caída de más de 300 metros en la zona conocida como “La Cueva”, en el Cerro Aconcagua. La emergencia se activó tras un pedido de auxilio satelital emitido desde unos 6.700 metros de altura, lo que motivó un operativo de rescate de alta complejidad bajo condiciones climáticas extremas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El alerta fue recibido el sábado a las 18.50 por el Centro Estratégico de Operaciones, que de inmediato activó el protocolo de intervención. La Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña inició las tareas luego de recibir el testimonio de dos personas que se encontraban en el campamento Nido de Cóndores.

Según explicó el guía Luciano Merino, el joven cayó hacia el acarreo y se perdió contacto visual con él, situación que obligó a desplegar un operativo técnico inmediato, marcado por la altura, el frío extremo y la baja visibilidad.

Las brigadas lograron acceder a la zona crítica cerca de las 5.10 del domingo y comenzaron la búsqueda terrestre con apoyo de un helicóptero del Parque Provincial Aconcagua. El operativo aéreo, comandado por el piloto Horacio Freschi, permitió ubicar al andinista a las 10.45, en un sector de muy difícil acceso, a unos 6.100 metros de altitud.

El primer parte médico indicó que el ciudadano japonés presentaba traumatismo de cráneo, fracturas en el hueso frontal y molar, y un corte de 10 centímetros en el cuero cabelludo. Además, se le diagnosticaron congelamientos de tercer y cuarto grado en ambas manos y un cuadro de fatiga extrema. Tras ser estabilizado en la montaña, fue derivado al Hospital de Uspallata para su atención definitiva.

Un guía de trekking sufrió convulsiones y requirió una evacuación aérea En un episodio distinto, ocurrido también en la alta montaña mendocina, un guía de trekking de 40 años debió ser evacuado de urgencia luego de sufrir dos convulsiones con escasos minutos de diferencia, mientras descendía con un grupo por el sector de Cuesta Brava, en cercanías del campamento Plaza de Mulas. El cuadro se agravó cuando el trabajador perdió el conocimiento a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, lo que obligó a la intervención inmediata de guardaparques y personal médico. Ante el riesgo que implicaba la altura y la complejidad del terreno, se priorizó la estabilización del paciente en el lugar antes de solicitar apoyo aéreo. Finalmente, se concretó una maniobra de evacuación aérea de alta precisión, que permitió retirar al guía desde uno de los sectores más exigentes del circuito. La articulación entre los equipos de rescate hizo posible que ambos protagonistas de los incidentes recibieran asistencia hospitalaria, tras dos situaciones críticas ocurridas en la montaña.

Temas Montañista

Mendoza

Japón