Así fue el ataque de sicarios en Bolivia a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, el antiguo asesor de Milei

Dos personas vestidas como repartidores la interceptaron y le dispararon tres veces. La abogada permanece internada con pronóstico reservado.

Nadia Beller fue atacada a tiros durante la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra.

La abogada y activista Nadia Beller fue atacada a tiros en Santa Cruz de la Sierra , Bolivia, por dos personas que se acercaron vestidas como repartidores de delivery. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que uno de los agresores sacó un arma y disparó tres veces contra la mujer , que permanece internada.

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El ataque ocurrió durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz. Luego de ser baleada, Beller fue trasladada de urgencia a un centro médico , donde continúa internada con pronóstico reservado.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. En el registro aparecen dos personas con ropa de repartidores y cascos de moto que se acercan a la abogada.

En un momento, ambos interceptan a Beller. Uno de ellos extrae un arma y efectúa tres disparos contra la mujer antes de retirarse del lugar.

El ataque quedó registrado por las cámaras de un edificio de la zona y se convirtió en una de las principales evidencias que analizan los investigadores para intentar identificar a los responsables y reconstruir cómo fue organizado el atentado.

Tras el episodio, las autoridades bolivianas iniciaron una investigación para establecer quiénes fueron los autores materiales del ataque y cuáles fueron las circunstancias que rodearon la agresión.

La abogada y activista permanece internada con pronóstico reservado.

Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia

Horas después del ataque, la Policía de Bolivia detuvo a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra.

El argentino fue interceptado cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. La detención se produjo luego del ataque armado contra Beller, señalada como su expareja.

Cerimedo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia boliviana mientras avanzan las actuaciones para determinar su posible vinculación con el caso.

La investigación busca establecer si el exasesor presidencial tuvo alguna participación en la planificación o eventual contratación de los agresores. Sin embargo, su detención se produce en el marco de una investigación por su presunta vinculación con el atentado y no implica una condena.

Fernando Cerimedo fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba viajar a Buenos Aires. Gentileza @reddtvoficial

Qué investiga la Justicia boliviana

Los investigadores trabajan sobre distintas pistas para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál pudo haber sido el vínculo entre los atacantes y Cerimedo. Para ello, las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al expediente.

El objetivo es reconstruir la secuencia completa del ataque, identificar a las personas que participaron y establecer si existió una planificación previa. Por el momento, las autoridades continúan reuniendo pruebas antes de determinar responsabilidades.

El caso tuvo una fuerte repercusión tanto en Bolivia como en Argentina, principalmente por el perfil público de Cerimedo. El argentino tuvo un vínculo cercano con el gobierno de Milei y es conocido por su trabajo como consultor y estratega político.

Además, según medios locales, Cerimedo también mantiene vínculos con el actual oficialismo boliviano, otro de los elementos que aumentó la atención sobre la investigación.

Mientras Beller permanece internada con pronóstico reservado, la Policía boliviana continúa con las tareas para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y qué relación existe entre los agresores y el detenido.