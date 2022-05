Atan y golpean a un matrimonio de jubilados durante un asalto en su casa de Moreno

De acuerdo con la pesquisa, una banda conformada por al menos cinco personas irrumpió en la casa y asaltó a sus propietarios, a quienes despertaron bajo amenazas, golpearon y ataron para luego recorrer el lugar en busca de dinero y objetos de valor.

Según los voceros, los asaltantes estaban encapuchados y lograron entrar a la vivienda tras romper las rejas del frente y pasar por una ventana.

Durante el asalto, el hombre, que trabaja como panadero, fue reducido en un sector de la vivienda, mientras que a su esposa la encerraron en un baño, detallaron las fuentes.

Esa mañana, en declaraciones al canal Todo Noticias, Aurora, la mujer asaltada dijo que este fue el segundo robo en su casa en un lapso de dos semanas.

"Nos ataron y a mi marido le pegaron mucho. Ellos sabían que tenemos un comercio. Los chorros estuvieron hasta las 3.30. Uno de ellos le decía a mi marido que lo iba a matar y que le diera los dólares que, afirmaba, tenía guardado", relató la víctima.

"Mi marido le decía al que le pegaba que no teníamos dólares porque vivíamos el día a día. Le pegaron mucho. Me revolvieron toda la casa y a mí me encerraron en el baño. Mi marido le decía 'no me maten, no me maten'. Yo también les decía que no mataran a mi marido", añadió la mujer.

Aurora dijo que los delincuentes robaron las billeteras de ambos y sus teléfonos celulares y que, además, les rompieron los sillones, las mesas y el aire acondicionado para buscar dólares que no había.

La policía de la Jefatura Departamental de Moreno realizaba los peritajes y la búsqueda de rastros en la escena con el fin de identificar a los asaltantes.

La causa se encuentra a disposición de la fiscalía de turno de Moreno.