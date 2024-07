¡Atención! Este es el documento clave de ANSES que necesitás para cobrar las prestaciones

La Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un documento esencial para aquellos que necesitan demostrar que no están recibiendo beneficios del sistema de seguridad social . Este comprobante, emitido por ANSES, certifica que una persona no cuenta con aportes o prestaciones activas, lo cual es fundamental para acceder a distintos tipos de asistencia social o legal.

P12 - ANSES (NA)_opt.jpeg

Qué es la certificación negativa de ANSES

La Certificación Negativa de ANSES es un comprobante que certifica que una persona no está registrada en diversas categorías del sistema de seguridad social. Este documento indica que el solicitante no tiene declaraciones juradas como trabajador dependiente, autónomo, monotributista, o personal de casas particulares, entre otras situaciones. Además, señala si la persona no está recibiendo beneficios como la Asignación Universal por Hijo, la Prestación por Desempleo, programas sociales, o asignaciones familiares y también informa si el individuo está registrado como monotributista social, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.