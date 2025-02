AUH: el importante requisito que se debe cumplir ante ANSES para poder cobrar en febrero 2025

Para recibir la AUH es importante mostrar ciertos documentos y cumplir requisitos como presentar el DNI de los padres y los hijos, certificado de nacimiento y CUIL, o que el grupo familiar no supere el tope vigente de ingresos. Además, los menores deben asistir a la escuela y cumplir con el calendario de vacunación obligatorio, y demostrarlo a través de la Libreta AUH cada año.

Por otro lado, la entidad confirmó que los titulares de esta prestación deberán cumplir con un nuevo requisito obligatorio para poder percibir sus haberes a partir de este segundo mes del año.

auh-niños.jpg

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años que pertenece a un grupo familiar sin trabajo o que se desempeña en la economía informal. Con el fin de poder igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país.

Esta asignación está dirigida a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

Requisitos claves para cobrar la AUH

Los requisitos para acceder a la AUH son:

Del titular

Debe tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.

Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo

Ser menor de 18 años y soltero.

Del hijo con discapacidad

Sin límite de edad.

Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES.

A través de la presentación de la Libreta AUH, se debe verificar que los hijos hasta los 4 años cumplan con los controles sanitarios y de vacunación. Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los criterios de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos.

Además, desde este mes, los titulares de las prestaciones deberán presentar la certificación negativa, un documento que permite verificar si la persona está en condiciones de recibir el beneficio. Según el comunicado oficial, este trámite acredita que el beneficiario no cuenta con una obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni percibe ingresos como autónomo o monotributista. Además, garantiza que no recibe otras prestaciones de ANSES ni programas sociales incompatibles con la asistencia.

Esta certificación se puede realizar de forma online a través de la app Mi ANSES o en la página oficial del organismo. Para gestionarlo, se debe ingresar con el CUIL y la Clave de Seguridad Social, seleccionar el período requerido y descargar la certificación. Este documento se genera automáticamente, no requiere firma ni sello de ANSES y tiene una validez de 30 días.

AUH ANSES ambito.com

Monto de la AUH en febrero 2025

El Gobierno nacional estableció los nuevos montos para las asignaciones familiares a partir de febrero de 2025, de acuerdo con la resolución 67/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La AUH recibirá el aumento del 2,7% y su monto alcanzará los $98.128. Mientras que para la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, la asignación será de $319.525.

Pero en realidad solo van a recibir el 80% del monto, ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH, la cual demuestra que los menores cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente. Tenés tiempo para entregarla hasta el 31 de marzo.

Es así, que los montos actualizados para cobrar en enero 2025 son:

Asignación Universal por Hijo: $78.502,40

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $255.620

Asignación por Embarazo: $78.502,40

Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero 2025

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 14 de febrero

DNI terminados en 5: 17 de febrero

DNI terminados en 6: 18 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 21 de febrero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de febrero

DNI terminados en 1: 11 de febrero

DNI terminados en 2: 12 de febrero

DNI terminados en 3: 13 de febrero

DNI terminados en 4: 14 de febrero

DNI terminados en 5: 17 de febrero

DNI terminados en 6: 18 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 21 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad