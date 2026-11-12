Aumentan las jubilaciones de ANSES en diciembre 2026: nuevos montos, bono y aguinaldo

El IPC de octubre quedó en 2,2% y define la actualización de diciembre. El refuerzo de $70.000 y el calendario de pagos requieren confirmación oficial.

La jubilación mínima de noviembre fue de $444.158,46. Con el ajuste del 2,2%, el haber de diciembre se ubicaría en $453.929,95.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizará las jubilaciones y pensiones en diciembre según la inflación de octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó en 2,2% . Con ese porcentaje, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 a más de $450.000.

El bono previsional es otro de los puntos que deben tener en cuenta los beneficiarios. El Gobierno otorgó un refuerzo de hasta $70.000 para noviembre, pero el decreto que lo estableció corresponde específicamente a ese mes. Para diciembre es necesario esperar una nueva disposición que confirme si continuará y bajo qué condiciones.

La actualización se calcula sobre los haberes de noviembre . Si se aplica el 2,2% confirmado por el INDEC, estos serían los valores para diciembre:

Las cifras estimadas no incluyen el bono previsional . Ese adicional se liquida por separado y no integra el haber mensual sobre el que se calcula la movilidad. Por eso, es importante distinguir entre el monto actualizado de la jubilación y el ingreso total que puede recibir una persona si se aprueba un refuerzo.

Una vez que ANSES publique la resolución de diciembre, los beneficiarios podrán consultar los importes oficiales y verificar la liquidación en Mi ANSES.

Quiénes reciben el bono en diciembre

Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000 y las mismas condiciones, quienes cobren la jubilación mínima podrían recibir un total de $523.929,95: $453.929,95 de haber y $70.000 de refuerzo. Para los titulares de la PUAM, el ingreso llegaría a $433.143,96, mientras que quienes cobran una PNC equivalente al 70% de la mínima podrían alcanzar $450.910,92. Estos montos son escenarios posibles, no importes confirmados. La norma que disponga el pago deberá definir el alcance del beneficio y las condiciones para recibirlo.

En los meses en que se otorga, el bono completo corresponde a quienes perciben haberes que no superan la jubilación mínima. Para los titulares cuyos ingresos previsionales quedan por encima de ese valor, el refuerzo puede ser proporcional, hasta alcanzar el tope que establezca el decreto.

Quienes superan ese límite quedan excluidos. El adicional tampoco se incorpora al haber permanente ni modifica el cálculo de futuros aumentos. Es una suma extraordinaria, no remunerativa y sin descuentos, cuyo pago depende de la decisión del Gobierno para cada período.

ANSES

Cómo se calcula el medio aguinaldo para jubilados

El medio aguinaldo de los jubilados y pensionados se calcula sobre el 50% del haber mensual más alto que hayan cobrado durante el segundo semestre del año. Para definir el monto, ANSES toma como referencia los ingresos previsionales de julio a diciembre y selecciona la remuneración más alta de ese período.

En diciembre, el Sueldo Anual Complementario se abonará junto con los haberes mensuales. El cálculo contempla el haber previsional actualizado por la movilidad, pero no incluye bonos extraordinarios ni refuerzos económicos, ya que estos conceptos no forman parte del haber que se toma como base para liquidar el aguinaldo.