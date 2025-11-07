Aumentaron las multas y las infracciones más caras pueden alcanzar los $2.000.000 en noviembre 2025

Negarse al test de alcoholemia, manejar sin seguro o circular en contramano están entre las faltas más costosas de la provincia de Buenos Aires.

Las infracciones en la provincia de Buenos Aires subieron un 6,5% y muchas sanciones alcanzaron cifras millonarias.

Los conductores bonaerenses deberán manejar con más precaución este noviembre de 2025 , ya que las multas de tránsito volvieron a subir y las infracciones más graves alcanzan valores cercanos a los $2.000.000 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización, que refleja un aumento del 6,5% , aplica en toda la provincia de Buenos Aires y está vinculada a la actualización en el precio del litro de nafta Premium del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Plata, utilizado como referencia para calcular las Unidades Fijas (UF) .

Entre las más costosas, figuran conducir alcoholizado y circular sin la documentación correspondiente , faltas que el Gobierno considera de alto riesgo para la seguridad vial. Así, las altas sanciones buscan desalentar conductas imprudentes que ponen en peligro tanto a los conductores como a peatones y otros vehículos.

Entre las infracciones más costosas se encuentra negarse a realizar el test de alcoholemia , que puede costar entre $855.500 y $2.053.200 . Las autoridades interpretan esta falta como una presunción de alcoholemia positiva , comprometiendo la propia seguridad del conductor y la de terceros. Por eso, la sanción también incluye la retención de la licencia y del vehículo .

Conducir alcoholizado integra el grupo con multas que van de $513.300 a $1.711.000 . Las penas se agravan según el nivel de bebida en sangre y pueden implicar inhabilitaciones de hasta 18 meses , consecuencias legales que pueden extenderse por años y afectar la renovación registro.

Otras son circular a contramano o girar en zonas prohibidas, que comparten la misma escala: entre $513.300 y $1.711.000. Estas maniobras, comunes en avenidas o rutas, son una de las causas más frecuentes de choques frontales.

manejar.jpg Freepik.

Por último, están las relacionadas con la falta de edad reglamentaria y la documentación obligatoria. Manejar sin seguro, sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente o la licencia puede costar entre $513.300 y $1.711.000.

En estos casos, el Estado considera que el vehículo no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad vial; y, si sucede un accidente, pueden derivar en asuntos económicos y con la Justicia bonaerense muy graves.

vtv.webp iprofesional.

Todos los valores de las multas