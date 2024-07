Aumento en Pensiones no Contributivas: cuánto se cobra en agosto 2024

La Pensión No Contributiva está dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El Gobierno confirmó una actualización de los montos de las prestaciones que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a través del Boletín Oficial . De esta manera, se confirmó un incremento del 4,58% para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) .

Este beneficio está dirigido a los sectores más vulnerables de la sociedad, que no tienen la posibilidad de generar ingresos y aportar su deberes impositivos al sistema previsional .

Pueden aplicar a cobrar una PNC personas que no puedan trabajar por invalidez de salud, las madres de siete hijos o más, adultos mayores que no hayan podido aportar para su jubilación, y personas viviendo con VIH y/o hepatitis B y/o C y se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.