PNC de ANSES: cómo averiguar el estado del trámite en 2024

La Pensión No Contributiva está dirigida a los sectores más vulnerables de la sociedad, que no tienen la posibilidad de generar ingresos y aportar su deberes impositivos al sistema previsional. Pueden aplicar personas que no puedan trabajar por invalidez de salud, las madres de siete hijos o más, adultos mayores que no hayan podido aportar para su jubilación, y personas viviendo con VIH y/o hepatitis B y/o C y se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.