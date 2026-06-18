Aumentos de ANSES: ¿cuánto cobro este mes por jubilación, pensión y asignaciones?

Así se organizan las fechas de abono de haberes relacionadas con las prestaciones que brinda el organismo previsional nacional.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro, la liquidación completa y el lugar de acreditación mediante Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los montos de las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares para junio con un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Además del aumento mensual, este mes incluye el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

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La actualización alcanza a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) , beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF. ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a la segunda quincena de junio .

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses mediante la fórmula de movilidad vigente , que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para junio de 2026, el incremento alcanza el 2,58% . Ese porcentaje se aplica sobre todas las prestaciones administradas por ANSES y modifica los haberes de millones de beneficiarios en todo el país.

Nuevos montos de jubilaciones y pensiones de ANSES

El aumento del 2,58% impacta sobre todas las prestaciones que administra ANSES. Durante junio, los jubilados y pensionados también reciben el medio aguinaldo y, en los casos que corresponden, el bono extraordinario de hasta $70.000.

Los valores actualizados son los siguientes:

jubilación mínima: $403.396,63

pensión universal para el adulto mayor (PUAM): $322.717,30

pensiones no contributivas (PNC): $282.377,64

asignación universal por hijo (AUH): $144.932

asignación universal por hijo con discapacidad: $471.915

asignación por embarazo (AUE): $144.932

asignación familiar por hijo (SUAF): $72.474

asignación familiar por hijo con discapacidad (SUAF): $235.967

En el caso de la jubilación mínima, el haber se complementa con el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. Como resultado, el ingreso total supera los $650.000 durante junio.

Los titulares de la AUH, la AUE y las asignaciones familiares reciben el aumento por movilidad. Además, quienes cumplen los requisitos establecidos por ANSES continúan con el cobro de la Prestación Alimentar, según el cruce de datos realizado por el organismo y el Ministerio de Capital Humano.

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¿Quiénes cobran el bono extraordinario de ANSES y de cuánto es?

El bono extraordinario de hasta $70.000 corresponde a jubilados y pensionados con los haberes más bajos. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el monto completo, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores perciben un bono proporcional hasta alcanzar el límite fijado por ANSES.

Durante junio también se liquida el medio aguinaldo para jubilados y pensionados del SIPA. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026. Las asignaciones familiares, la AUH, la AUE y la Prestación Alimentar no incluyen el pago del aguinaldo. El bono extraordinario tampoco integra el cálculo del SAC.

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Calendario de pagos de ANSES: fechas de cobro, según la terminación del DNI

ANSES retomó el cronograma de pagos luego del feriado nacional. Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la jubilación mínima cobran en las siguientes fechas:

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

El cronograma para quienes perciben haberes superiores comienza el 23 de junio: