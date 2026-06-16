Calendario de pagos ANSES: quiénes reciben los depósitos del 16 al 19 de junio 2026

Millones de beneficiarios continúan cobrando durante la tercera semana del mes, según la terminación del DNI. Conocé los detalles.

La tercera semana de junio concentra pagos de jubilaciones, asignaciones y pensiones con aumento, aguinaldo y bonos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) retoma esta semana el calendario de pagos de junio , luego del feriado nacional. Junio es uno de los meses más importantes del año para los beneficiarios del sistema previsional porque incluye tres componentes que impactan directamente en los ingresos : el aumento por movilidad correspondiente al mes, el pago del medio aguinaldo y el bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

La continuidad de los pagos durante esta semana alcanza a millones de personas en todo el país , por lo que resulta fundamental conocer qué prestaciones se pagan, cuáles son los montos vigentes y cómo quedó organizado el cronograma oficial.

Durante junio de 2026, las prestaciones recibieron una actualización del 2,58% , correspondiente a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la fórmula de movilidad vigente.

La jubilación mínima se estableció en $403.396,63, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000. Además, en junio se liquida el primer Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. En junio, un jubilado con haber mínimo percibe el haber actualizado, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. La suma de estos conceptos eleva significativamente el ingreso, superando los $650.000.

Las Pensiones No Contributivas (PNC), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las asignaciones familiares del sistema SUAF, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) también reciben esta actualización. Los valores específicos dependen del tipo de prestación y la situación particular de cada beneficiario.

Los titulares de asignaciones continúan cobrando beneficios complementarios, como la Prestación Alimentar, según corresponda por cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Aguinaldo

Quiénes reciben el medio aguinaldo y cómo se calcula

El aguinaldo de junio está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se liquida automáticamente junto con el haber mensual, sin requerir trámites adicionales. El cálculo del Sueldo Anual Complementario toma el 50% de la remuneración más alta percibida durante el semestre. Para jubilados y pensionados, se considera el haber más elevado cobrado entre enero y junio de 2026.

Por ello, el monto del aguinaldo varía: quienes perciben haberes más altos reciben un SAC superior, mientras que los titulares de la jubilación mínima cobran un monto proporcional a su prestación.

Las asignaciones familiares, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar no generan derecho al cobro de aguinaldo, al tratarse de prestaciones sociales y no previsionales. El bono de $70.000 tampoco se incluye en este cálculo. El SAC se determina únicamente sobre el haber previsional.

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Calendario de pagos de ANSES de junio 2026

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobran entre el 16 y el 19 de junio, según la terminación del DNI.

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo comenzarán a cobrar a partir del 23 de junio, según la terminación de su DNI.

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Durante estas fechas también continúan las acreditaciones para la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares, cuyos calendarios están disponibles en los canales oficiales de ANSES.

Cada beneficiario puede consultar su fecha exacta de cobro en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí también es posible verificar la liquidación completa, los conceptos incluidos y el lugar de acreditación.