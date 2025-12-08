El alcalde de Nueva York publicó un video para instruir a los inmigrantes sobre cómo actuar ante los agentes federales + Seguir en









Una guía en video enseña a los inmigrantes sus derechos ante agentes federales y cómo protegerse durante redadas y controles.

Zohran Mamdani explica los derechos de los inmigrantes frente a redadas de ICE.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un video en redes sociales para explicar a los inmigrantes cómo actuar ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En la grabación, Mamdani detalla los derechos de las personas y ofrece recomendaciones prácticas para protegerse legalmente ante la escalada de operativos federales.

En el video, Mamdani enfatizó: "Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos". Señaló que los agentes no pueden entrar en un hogar, escuela o espacio privado de trabajo sin una orden judicial y que los inmigrantes pueden negarse a hablar con ellos. Además, aclaró que es legal filmar a los agentes siempre que no se interfiera con su labor.

Zohran Mamdani inmigrantes El alcalde de Nueva York publica un video para orientar a los residentes sobre cómo actuar legalmente. X: @ZohranKMamdani Estrategias de protección El alcalde agregó: "El ICE tiene permitido legalmente mentirte, pero tienes el derecho de permanecer en silencio. Si estás siendo detenido, siempre puedes preguntar '¿Estoy libre para irme?' repetidamente hasta que te respondan". Con estas indicaciones, Mamdani busca empoderar a la comunidad inmigrante y reducir riesgos de detención arbitraria.

Mamdani afirmó: "Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes". El video se difundió una semana después de que varias personas fueran arrestadas en Chinatown durante una protesta contra redadas federales, y ya suma más de 1,4 millones de visualizaciones en X.

Donald Trump y Zohran Mamdani Trump y Mamdani en la Casa Blanca. EFE Semanas antes, Mamdani se reunió con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval en un encuentro cordial, mientras su gobierno continúa con operativos de control migratorio en distintas ciudades de EEUU, incluyendo Nueva Orleans. Según Pew Research Center, el 52% de los latinos teme ser deportado o que un familiar lo sea, un aumento de diez puntos desde marzo de 2025.