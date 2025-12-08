SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de diciembre 2025 - 14:37

El alcalde de Nueva York publicó un video para instruir a los inmigrantes sobre cómo actuar ante los agentes federales

Una guía en video enseña a los inmigrantes sus derechos ante agentes federales y cómo protegerse durante redadas y controles.

Zohran Mamdani explica los derechos de los inmigrantes frente a redadas de ICE.

Zohran Mamdani explica los derechos de los inmigrantes frente a redadas de ICE.

En el video, Mamdani enfatizó: "Todos podemos enfrentarnos al ICE si conocemos nuestros derechos". Señaló que los agentes no pueden entrar en un hogar, escuela o espacio privado de trabajo sin una orden judicial y que los inmigrantes pueden negarse a hablar con ellos. Además, aclaró que es legal filmar a los agentes siempre que no se interfiera con su labor.

Informate más
Zohran Mamdani inmigrantes

El alcalde de Nueva York publica un video para orientar a los residentes sobre cómo actuar legalmente.

Estrategias de protección

El alcalde agregó: "El ICE tiene permitido legalmente mentirte, pero tienes el derecho de permanecer en silencio. Si estás siendo detenido, siempre puedes preguntar '¿Estoy libre para irme?' repetidamente hasta que te respondan". Con estas indicaciones, Mamdani busca empoderar a la comunidad inmigrante y reducir riesgos de detención arbitraria.

Mamdani afirmó: "Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes, y lucharé cada día para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes". El video se difundió una semana después de que varias personas fueran arrestadas en Chinatown durante una protesta contra redadas federales, y ya suma más de 1,4 millones de visualizaciones en X.

Donald Trump y Zohran Mamdani
Trump y Mamdani en la Casa Blanca.

Trump y Mamdani en la Casa Blanca.

Semanas antes, Mamdani se reunió con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval en un encuentro cordial, mientras su gobierno continúa con operativos de control migratorio en distintas ciudades de EEUU, incluyendo Nueva Orleans. Según Pew Research Center, el 52% de los latinos teme ser deportado o que un familiar lo sea, un aumento de diez puntos desde marzo de 2025.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias