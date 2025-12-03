La autopista Dellepiane estará cerrada el fin de semana largo por la demolición de dos puentes + Seguir en









El Ministerio de Infraestructura y Movilidad anunció cortes en ambos sentidos para avanzar con la renovación integral de la traza. El tránsito será desviado por General Paz y otras alternativas.

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad informó que durante el fin de semana largo estará cerrada la autopista Dellepiane en ambos sentidos, ya que AUSA demolerá el puente peatonal de Piedra Buena y el puente vehicular de Río Negro, en el marco del plan de renovación y modernización de la traza.

El tránsito que llegue por Riccheri hacia el centro será desviado a Avenida General Paz, con empalme hacia AU Perito Moreno – AU 25 de Mayo, mientras que quienes circulen en sentido a provincia deberán tomar el mismo corredor a la inversa. Las autoridades pidieron circular con precaución y respetar la señalización por la presencia de personal trabajando. Entre las alternativas para evitar Dellepiane figuran Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Independencia, Av. Alberdi, Av. Roca, AU Perito Moreno y Puente La Noria mediante Av. 27 de Febrero – AU7 Cámpora.

Obras Dellepiane 2 AUSA demolerá el puente peatonal de Piedra Buena y el puente vehicular de Río Negro, en el marco del plan de renovación y modernización de la traza. La demolición del viejo puente peatonal de Piedra Buena será posible porque la semana pasada se montó una nueva estructura, más larga, adecuada a la futura configuración vial que incluirá una colectora por debajo. También será retirado el puente vehicular de Río Negro, que será reemplazado por uno con características acordes al rediseño. Esta conexión permanecerá cerrada hasta abril y, como alternativa, se podrá utilizar el cruce de Murguiondo.

Los nuevos puentes permitirán garantizar la continuidad de las colectoras -hoy interrumpidas a 600 metros de General Paz- y elevarán la altura libre de paso para cumplir con la normativa de tránsito pesado, que exige 5,10 metros.

Máster Plan de Autopista Dellepiane desvios dellepiane Las obras forman parte del sistema integrado de movilidad urbana impulsado por la cartera porteña, cuyo objetivo es transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. El proyecto, ejecutado por AUSA, beneficiará a 200 mil vehículos diarios, mejorará la vida de 63 mil vecinos y agilizará los viajes de unos 15 mil usuarios del transporte público.

La iniciativa incluye la refuncionalización de ingresos y egresos, el recambio de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto. Además, se construye un corredor exclusivo para colectivos en el centro de la autopista, de doble mano, con seis paradores y separación mediante defensas de hormigón, para mejorar la seguridad y la fluidez. El plan contempla también nuevas pasarelas elevadas con accesibilidad, señalización e iluminación reforzada, así como la construcción de tramos faltantes de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci. Al finalizar, la zona contará con un parque lineal de 4 kilómetros con canchas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y áreas verdes con senderos y bicisendas. En paralelo, avanza una importante obra hidráulica en la Cuenca Cildáñez, que incorpora 2.700 metros de nuevos conductos y 247 sumideros, con impacto positivo para más de 3.700 vecinos al mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos.

