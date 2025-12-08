La vicepresidenta de Venezuela llama a proteger el petróleo ante posibles ataques de EEUU + Seguir en









Delcy Rodríguez instó a trabajadores petroleros a mantenerse en alerta máxima por amenazas de sabotaje o ataques del Gobierno estadounidense.

Delcy Rodríguez llamó a los trabajadores petroleros a mantenerse en alerta máxima ante posibles ataques de Estados Unidos.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores del sector petrolero a mantenerse en estado de “alerta máxima” ante posibles acciones de Estados Unidos destinadas a “sabotear o atacar” instalaciones estratégicas de la industria energética del país. Su llamado se suma a las exhortaciones de Diosdado Cabello a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa.

“La acción del imperialismo norteamericano es atacar los centros vitales de la nación, y nuestro centro vital es el petróleo. La clase obrera petrolera debe estar atenta y preparada”, afirmó Rodríguez en un mensaje difundido por Telegram. La funcionaria, que también se desempeña como ministra de Hidrocarburos, destacó que el Gobierno implementó medidas para garantizar la “continuidad operacional” de las instalaciones petroleras ante cualquier eventualidad.

Maduro reemplaza a Delcy Rodríguez, la canciller que tuvo duros cruces con el macrismo La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos subrayó la importancia del petróleo como centro vital de Venezuela. Defensa de refinerías y pozos Rodríguez enfatizó que la estrategia de Estados Unidos apunta a desmantelar el aparato productivo del país, por lo que la prioridad del chavismo será proteger refinerías, pozos y centros de distribución. “No se equivoquen con Venezuela. Aquí estamos listos para defender cada instalación, cada pozo, cada refinería… estamos listos para defender la integridad de la industria que es vital para la República”, recalcó.

El llamado se produce en medio de un aumento del despliegue naval y militar estadounidense en el sur del Mar Caribe, que comenzó en agosto. La vicepresidenta fue mencionada por la prensa internacional como una figura clave del chavismo en caso de una eventual transición política, mientras que Nicolás Maduro, de forma inusual, no realizó apariciones públicas este domingo.

Ataque EEUU narcolancha La advertencia llega en medio de un despliegue militar estadounidense en el sur del Mar Caribe. X: @OrlvndoA Impacto económico en Venezuela La industria petrolera, administrada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), representa el motor económico del país y es blanco de sanciones estadounidenses desde 2019. Mantener su funcionamiento es considerado esencial por el Gobierno, que busca garantizar que la producción energética no se vea interrumpida por posibles ataques o sabotajes externos.