SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
8 de diciembre 2025 - 14:37

La vicepresidenta de Venezuela llama a proteger el petróleo ante posibles ataques de EEUU

Delcy Rodríguez instó a trabajadores petroleros a mantenerse en alerta máxima por amenazas de sabotaje o ataques del Gobierno estadounidense.

Delcy Rodríguez llamó a los trabajadores petroleros a mantenerse en alerta máxima ante posibles ataques de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez llamó a los trabajadores petroleros a mantenerse en alerta máxima ante posibles ataques de Estados Unidos.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores del sector petrolero a mantenerse en estado de “alerta máxima” ante posibles acciones de Estados Unidos destinadas a “sabotear o atacar” instalaciones estratégicas de la industria energética del país. Su llamado se suma a las exhortaciones de Diosdado Cabello a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa.

“La acción del imperialismo norteamericano es atacar los centros vitales de la nación, y nuestro centro vital es el petróleo. La clase obrera petrolera debe estar atenta y preparada”, afirmó Rodríguez en un mensaje difundido por Telegram. La funcionaria, que también se desempeña como ministra de Hidrocarburos, destacó que el Gobierno implementó medidas para garantizar la “continuidad operacional” de las instalaciones petroleras ante cualquier eventualidad.

Informate más
Maduro reemplaza a Delcy Rodríguez, la canciller que tuvo duros cruces con el macrismo
La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos subrayó la importancia del petróleo como centro vital de Venezuela.

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos subrayó la importancia del petróleo como centro vital de Venezuela.

Defensa de refinerías y pozos

Rodríguez enfatizó que la estrategia de Estados Unidos apunta a desmantelar el aparato productivo del país, por lo que la prioridad del chavismo será proteger refinerías, pozos y centros de distribución. “No se equivoquen con Venezuela. Aquí estamos listos para defender cada instalación, cada pozo, cada refinería… estamos listos para defender la integridad de la industria que es vital para la República”, recalcó.

Ataque EEUU narcolancha

La advertencia llega en medio de un despliegue militar estadounidense en el sur del Mar Caribe.

Impacto económico en Venezuela

La industria petrolera, administrada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), representa el motor económico del país y es blanco de sanciones estadounidenses desde 2019. Mantener su funcionamiento es considerado esencial por el Gobierno, que busca garantizar que la producción energética no se vea interrumpida por posibles ataques o sabotajes externos.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias