Bahía Blanca suspende todas las actividades ante una nueva alerta meteorológica

Según anticipó el SMN, habrá condiciones inestables a lo largo de toda la jornada con probabilidades de lluvias y tormentas durante la tarde y noche. Si bien las precipitaciones podrían ser intensas en algunos sectores, no superarían los 25 milímetros de acumulado , una cifra muy inferior a los más de 400 milímetros registrados durante el temporal que provocó inundaciones en la localidad. Además de la lluvia, también se esperan fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 o 65 kilómetros por hora .

Pese a las prevenciones, las autoridades locales aclararon: “Transmitimos calma a la población y aclaramos que la medida de suspensión de actividades se fundamenta en la restricción de circulación, teniendo en cuenta las condiciones de algunos caminos que aún están endebles y que el sistema de drenaje no se recuperó en su totalidad”.

A su vez, recomendaron no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no dejar objetos sueltos que puedan caerse de altura o volarse por el viento e informarse a través de los canales oficiales.

Pronóstico del tiempo y alerta para Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que entrará en vigencia este lunes a partir de las 6 de la mañana en gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires.

La misma afecta a amplias zonas del sur bonaerense y el este de La Pampa, advirtiendo sobre tormentas con potencial para causar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades diarias.

Según fuentes del organismo citadas por La Nueva, en Bahía Blanca se prevén precipitaciones que, si bien podrían ser intensas en algunos sectores, no superarían los 25 mm de acumulado. Además, advirtieron que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades de hasta 65 km/h.

La alerta amarilla también abarca otras localidades de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Tres Arroyos, Necochea, Lobería, Patagones, Coronel Pringles y Tornquist. Asimismo, se espera que la tormenta impacte en parte de la provincia de La Pampa, incluyendo la ciudad de Santa Rosa.