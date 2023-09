Banana azul: existe y tiene gusto a helado de vainilla

banana azul.jpg

El Misterio del Sabor a Vainilla

Esta banana también es conocida como ice cream banana, debido a su peculiar sabor a helado de vainilla. A diferencia de la mayoría de las bananas, que tienen un sabor dulce y a veces ligeramente ácido, la banana azul sorprende a los paladares con su perfil de sabor suave y delicado, que evoca la vainilla. Esta cualidad la hace ideal para agregar un toque de dulzura y fragancia a una variedad de platos y postres.

Beneficios Nutricionales

La banana azul no solo es conocida por su sabor a vainilla, sino que también aporta beneficios nutricionales. Al igual que otras variedades de bananas, es una excelente fuente de potasio, vitamina C, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes son esenciales para mantener una dieta equilibrada y promover la salud cardiovascular y digestiva.

bananas azules.jpg

Perdida de peso

Por tratarse de un alimento poco calórico, pero con alto contenido en fibra, la banana azul puede ser ideal para incluir en una dieta con el objetivo de pérdida de peso. Tiene un sabor dulce que puede evitar un antojo de postres con más calorías y azúcares simples.

Mejora el tránsito intestinal

La fibra consigue incrementar el volumen del bolo fecal, estimulando el tránsito intestinal. Además, también funciona como prebiótico, de modo que se promociona el crecimiento de las bacterias de la microbiota, lo que contribuye a reducir la incidencia de las patologías digestivas.

Esta más cerca de lo que pensámos

Sus semillas están disponibles en Amazon, y algunos portales de compra y venta. Sin embargo, se necesita contar con suficiente espacio, ya que pueden crecer más de medio metro y tienen raíces muy largas que podrían llegar a levantar pisos de concreto.

Una ventaja importante es que esta planta tiene una alta resistencia a diferentes temperaturas, desde por de bajo de 0º C hasta los 44º C. La temperatura ideal; no obstante, es de 40ºC.